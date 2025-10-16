प्रेमानंद महाराज दर्शन देने के लिए आश्रम से बाहर आए, उमड़ी दर्शनार्थियों की भीड़, एक महिला की तबीयत बिगड़ी

Premanand maharaj latest news वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की रात में होने वाली पदयात्रा बीमारी के कारण स्थगित चल रही है। लेकिन भक्तों की भीड़ लगातार बनी हुई है कि "कब बाबा के दर्शन हो जाए"। बुधवार की सुबह अचानक बड़ी संख्या में बाबा के भक्त परिक्रमा मार्ग पर इकट्ठा होने लगी। जंगल में आग की तरह यह बात फैल गई कि बाबा प्रेमानंद महाराज सुबह 4 बजे श्री हित राधा के लिए कुंज आश्रम आ रहे हैं। इसी भीड़ में एक महिला की अचानक तबियत बिगड़ गई। महिला काले रंग का सूट पहने हैं। एक युवक कंधे में लेकर जाता दिखाई पड़ रहा है। आगे चलकर आश्रम वाली गली में घुस जाता है।