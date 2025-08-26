शादी के 8 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो ‘तांत्रिक’ से मांगी मदद; कमरे में धुआं किया और कर डाला कांड

मामले को लेकर SI दीपक नागर ने कहा, "महिला घर पर बहुत दबाव में थी क्योंकि वह शादी के आठ साल बाद भी गर्भधारण नहीं कर पा रही थी। उसके रिश्तेदारों ने फिर उसे इलाज के लिए गांव के तांत्रिक के पास ले जाने का फैसला किया। आरोपी महिला को एक कमरे में ले गया। यहां उसने अगरबत्ती जलाकर पूरे कमरे में धुआं कर दिया। इसके बाद तांत्रिक ने महिला के साथ बलात्कार किया।