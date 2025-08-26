Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मथुरा

शादी के 8 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो ‘तांत्रिक’ से मांगी मदद; कमरे में धुआं किया और कर डाला कांड

UP Crime: शादी के 8 साल तक महिला को बच्चा नहीं हुआ तो उसके परिजनों ने 'तांत्रिक' से मदद मांगी। तांत्रिक महिला को कमरे में ले गया। जहां उसके साथ रेप किया गया।

मथुरा

Harshul Mehra

Aug 26, 2025

UP Crime
मथुरा में कमरे में धुआं कर तांत्रिक ने किया महिला से रेप। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी जो खुद को 'तांत्रिक' बताता था उसने एक महिला के साथ रेप किया।

मथुरा में तांत्रिक ने किया महिला से रेप

पुलिस ने बताया कि आरोपी तांत्रिक मुश्ताक अली ने महिला का गर्भधारण कराने के बहाने उसका बलात्कार किया। सोमवार को आरोपी को मथुरा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि घटना 21 अगस्त को हुई। आगरा की महिला अपनी ननद और अन्य रिश्तेदारों के साथ आरोपी से मिलने मथुरा गई थी।

ये भी पढ़ें

‘बीजेपी वाले मार देंगे…’; अखिलेश यादव ने पूजा पाल की ‘आड़’ में ये क्या-क्या कह दिया?
लखनऊ
image

8 साल से नहीं हुआ था महिला को बच्चा

मामले को लेकर SI दीपक नागर ने कहा, "महिला घर पर बहुत दबाव में थी क्योंकि वह शादी के आठ साल बाद भी गर्भधारण नहीं कर पा रही थी। उसके रिश्तेदारों ने फिर उसे इलाज के लिए गांव के तांत्रिक के पास ले जाने का फैसला किया। आरोपी महिला को एक कमरे में ले गया। यहां उसने अगरबत्ती जलाकर पूरे कमरे में धुआं कर दिया। इसके बाद तांत्रिक ने महिला के साथ बलात्कार किया।

SSP से मिली पीड़िता

कमरे से बाहर आने के बाद महिला ने मामले की शिकायत करने के लिए मथुरा SSP से मुलाकात की। जिसके बाद 63 वर्षीय आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

आरोपी को किया गया गिरफ्तार

SP (मथुरा ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत ने कहा, " आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64 (बलात्कार), 351 (3) (आपराधिक धमकी) और 127 (2) (गलत कारावास) के तहत मामले में FIR दर्ज की गई है। पुलिस टीमों ने आरोपी के घर पर छापा मारा, लेकिन वह वहां नहीं मिला। सोमवार को आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया।"

ये भी पढ़ें

आपके नंबर पर तो नहीं आया ट्रैफिक पुलिस के चालान वाला मैसेज? हैकर्स मिनटों में कर सकते हैं खाता खाली
लखनऊ
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 10:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / शादी के 8 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो ‘तांत्रिक’ से मांगी मदद; कमरे में धुआं किया और कर डाला कांड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.