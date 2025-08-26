शादी के 8 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो ‘तांत्रिक’ से मांगी मदद; कमरे में धुआं किया और कर डाला कांड

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी जो खुद को 'तांत्रिक' बताता था उसने एक महिला के साथ रेप किया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी तांत्रिक मुश्ताक अली ने महिला का गर्भधारण कराने के बहाने उसका बलात्कार किया। सोमवार को आरोपी को मथुरा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि घटना 21 अगस्त को हुई। आगरा की महिला अपनी ननद और अन्य रिश्तेदारों के साथ आरोपी से मिलने मथुरा गई थी।
मामले को लेकर SI दीपक नागर ने कहा, "महिला घर पर बहुत दबाव में थी क्योंकि वह शादी के आठ साल बाद भी गर्भधारण नहीं कर पा रही थी। उसके रिश्तेदारों ने फिर उसे इलाज के लिए गांव के तांत्रिक के पास ले जाने का फैसला किया। आरोपी महिला को एक कमरे में ले गया। यहां उसने अगरबत्ती जलाकर पूरे कमरे में धुआं कर दिया। इसके बाद तांत्रिक ने महिला के साथ बलात्कार किया।
कमरे से बाहर आने के बाद महिला ने मामले की शिकायत करने के लिए मथुरा SSP से मुलाकात की। जिसके बाद 63 वर्षीय आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।
SP (मथुरा ग्रामीण) सुरेश चंद्र रावत ने कहा, " आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64 (बलात्कार), 351 (3) (आपराधिक धमकी) और 127 (2) (गलत कारावास) के तहत मामले में FIR दर्ज की गई है। पुलिस टीमों ने आरोपी के घर पर छापा मारा, लेकिन वह वहां नहीं मिला। सोमवार को आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया।"