संत प्रेमानंद महाराज की सैनिकों से मुलाकात: बोले- हम दोनों सैनिक, आप शस्त्र से और हम शास्त्र से…

उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन स्थित आश्रम में संत प्रेमानंद महाराज ने सेना के जवानों से कहा कि यदि आप अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किए हैं तो मैं अपना जीवन, प्राण‌ और तपस्या आपके लिए समर्पित किये हूं। हम अंदर से सभी सैनिकों और उनके परिवारों को आशीर्वाद देते हैं कि वे स्वस्थ और सुखी रहें। स्वस्थ होकर राष्ट्र की सेवा करें। हमारे भारत के ऋषि मुनियों का प्रताप अभी अस्त नहीं हुआ है। हम दोनों सैनिक हैं। हम दोनों भारत की रक्षा कर रहे हैं। आप शस्त्र से और हम शास्त्र से। हम शास्त्र के माध्यम से बिगड़ी हुई बुद्धियों को सुधार रहे हैं और आप बिगड़े हुए लोगों को जो समाज के लिए कैंसर हैं को नष्ट कर रहे हैं।