Mau Crime: चोरों का गजब का रिसर्च, सूखी नाली देखकर करते थे चोरी, लग्जरी लाइफ़ जीने के आदी

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में पुलिस ने ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जिनका चोरी करने का तरीका बेहद अनोखा था। इन चोरों ने बंद घरों की पहचान के लिए एक अजीब “फॉर्मूला” अपनाया था।
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि ये चोर ऐसे घरों को निशाना बनाते थे जिनके बाहर ताले लगे रहते थे और जिनके नाबदान (नाली) का पानी सूखा होता था। इससे इन्हें अंदाजा हो जाता था कि घर में लंबे समय से कोई नहीं है। ऐसे घरों को देखकर ये चोरी की योजना बनाते थे।
अनूप कुमार, एएसपी मऊ ने कहा कि इन चोरों ने रिहायशी इलाकों में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिससे पुलिस के लिए ये गिरोह सिरदर्द बन गया था। पुलिस ने गली-मोहल्लों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और उसी आधार पर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने इनके पास से ₹20,890 नगद, सोने का लॉकेट, चांदी की पायल, दो अवैध तमंचे, दो कारतूस, दो स्मार्टफोन और करीब चार लाख रुपये मूल्य के आभूषण बरामद किए हैं।
