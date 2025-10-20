Mau Crime: चोरों का गजब का रिसर्च, सूखी नाली देखकर करते थे चोरी, लग्जरी लाइफ़ जीने के आदी

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि ये चोर ऐसे घरों को निशाना बनाते थे जिनके बाहर ताले लगे रहते थे और जिनके नाबदान (नाली) का पानी सूखा होता था। इससे इन्हें अंदाजा हो जाता था कि घर में लंबे समय से कोई नहीं है। ऐसे घरों को देखकर ये चोरी की योजना बनाते थे।