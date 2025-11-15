Patrika LogoSwitch to English

Mau Accident News: बलिया मोड़ पर दर्दनाक सड़क हादसा, सब्जी लेने निकले युवक की डंपर से कुचलकर मौत

कोतवाली थाना क्षेत्र के व्यस्ततम बलिया मोड़ पर शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। सब्जी व्यवसाई बाइक सवार युवक को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 15, 2025

Mau news

Mau news, Pc: patrika

Mau News: यूपी के मऊ जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के व्यस्ततम बलिया मोड़ पर शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। सब्जी व्यवसाई बाइक सवार युवक को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मृतक की पहचान सतीश सोनकर (35 वर्ष) पुत्र चिरौजी सोनकर, निवासी आवारांगबा खटीक टोला डिहवा, थाना दक्षिण टोला के रूप में हुई है। वह सब्जी का व्यापारी था और रोज की तरह शनिवार सुबह लगभग 6:30 बजे सब्जी मंडी बलिया मोड़ की ओर जा रहा था। तभी टर्निंग पर डंपर से जोरदार टक्कर हो गई। और वह कुचलते हुए भाग गया।

मिट्टी खनन बनी दुर्घटना की वजह

दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। हादसे में शामिल डंपर को पुलिस ने पकड़ लिया है।

पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना से क्षेत्र में शोक और अवैध मिट्टी खनन लापरवाह डंपर चालन को लेकर आक्रोश का माहौल व्याप्त है।

