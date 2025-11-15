Mau Accident News: बलिया मोड़ पर दर्दनाक सड़क हादसा, सब्जी लेने निकले युवक की डंपर से कुचलकर मौत

Mau News: यूपी के मऊ जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के व्यस्ततम बलिया मोड़ पर शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। सब्जी व्यवसाई बाइक सवार युवक को एक तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।