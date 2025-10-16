Mau News: अलाउद्दीनपुर गांव में ग्राम पंचायत सचिवालय के बाद 31.71 लाख की लागत से बनेगा जच्चा बच्चा केंद्र

Mau News: मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक के ग्राम अलाउद्दीनपुर कुत्तुबपुर में लगातार विकास की धार बह रही है। ग्राम प्रधान शमा परवीन व प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद मन्नान अहमद के अथक प्रयासों से गांव में खेल मैदान, ग्राम पंचायत सचिवालय, पानी की टंकी, सामुदायिक शौचालय के बाद अब जल्द ही जच्चा बच्चा केंद्र भी बनने जा रहा है। यह केंद्र 31.71 लाख रुपये की लागत से बनाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। इसे लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।