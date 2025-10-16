Mau News: अलाउद्दीनपुर गांव में ग्राम पंचायत सचिवालय के बाद 31.71 लाख की लागत से बनेगा जच्चा बच्चा केंद्र

Mau News: मऊ जिले के मुहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक के ग्राम अलाउद्दीनपुर कुत्तुबपुर में लगातार विकास की धार बह रही है। ग्राम प्रधान शमा परवीन व प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद मन्नान अहमद के अथक प्रयासों से गांव में खेल मैदान, ग्राम पंचायत सचिवालय, पानी की टंकी, सामुदायिक शौचालय के बाद अब जल्द ही जच्चा बच्चा केंद्र भी बनने जा रहा है। यह केंद्र 31.71 लाख रुपये की लागत से बनाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा। इसे लेकर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।
गांव में 27 लाख रुपये की लागत से ग्राम पंचायत सचिवालय बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें कुल 8 कक्ष — पंचायत सहायक कक्ष, सभागार, लाइब्रेरी, प्रधान कक्ष, सचिव कक्ष, ग्रामीणों के लिए मनरेगा हाल, कंप्यूटर कक्ष एवं सामुदायिक शौचालय शामिल हैं। इस भवन का 11 अक्टूबर को जिलाधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र ने निरीक्षण कर ग्राम प्रधान को शाबाशी दी थी।
गांव में दो वर्ष पूर्व प्रधान प्रतिनिधि एवं संबंधित लेखपाल शशि शेखर के प्रयासों से ग्राम पंचायत सचिवालय की नींव रखी गई थी, जो आज बनकर पूरी तरह आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह सचिवालय अब ग्रामीणों व क्षेत्रवासियों के लिए किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है। इसे देखने के लिए मऊ व आजमगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं।
सचिवालय में बनी लाइब्रेरी में जल्द ही गांव के शिक्षित छात्र-छात्राओं के लिए ज्ञानवर्धक पुस्तकें रखी जाएंगी। इसके लिए लाइब्रेरी में वाईफाई, कंप्यूटर व अन्य शैक्षिक उपकरण लगाए जाएंगे, ताकि एक ही छत के नीचे ग्रामीणों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
ग्राम अलाउद्दीनपुर कुत्तुबपुर की आबादी लगभग 2000 है। ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम प्रधान द्वारा जच्चा बच्चा केंद्र बनाने के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। इसके लिए प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा जा चुका है। केंद्र के निर्माण की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को दी गई है। यह केंद्र 31.71 लाख रुपये की लागत से बनाया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत सचिवालय के ठीक समीप की जमीन चुनी गई है।
ग्राम प्रधान का प्रयास है ग्रामीणों को किसी भी आवश्यकता के लिए ब्लॉक, तहसील या जिला मुख्यालय न जाना पड़े, इसके लिए गांव में आय/जाति, निवास, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा से संबंधित रोजगार तथा विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव में ही सुलभ कराया जा रहा है। खेलकूद मैदान, ग्राम पंचायत सचिवालय, पानी की टंकी, कंपोजिट विद्यालय व मार्गों के सुंदरीकरण के बाद अब जच्चा बच्चा केंद्र भी जल्द तैयार होगा, ताकि गर्भवती महिलाओं व ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार के लिए भटकना न पड़े।”
प्रमोद विश्कर्मा की रिपोर्ट
