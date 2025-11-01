Mau News: दादी और पोते की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, एक महिला गंभीर घायल

Mau News, Pc: प्रमोद विश्वकर्मा
Rail News: मऊ जनपद के मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बरामदपुर रेलवे ट्रैक पर शनिवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से दादी और पोते की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
जानकारी के अनुसार मोहल्ला बरामदपुर निवासी मीला देवी (60 वर्ष) अपने पोते अनुज (5 वर्ष, पुत्र सनोज) और पड़ोस की सुभावती देवी (60 वर्ष) के साथ रेलवे ट्रैक के पास बकरियाँ चरा रही थीं। इसी दौरान कलोन एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 04052) जो जयनगर से अमृतसर जा रही थी, मऊ की ओर से आज़मगढ़ की दिशा में जा रही थी। उसी समय अजमेर शरीफ गरीब नवाज़ एक्सप्रेस आज़मगढ़ से मऊ की तरफ आ रही थी।
दोनों ट्रेनें एक साथ अलग-अलग ट्रैक पर आने लगीं। इस बीच बकरियों को बचाने के प्रयास में मीला देवी अपने पोते के साथ ट्रैक पर पहुँच गईं। उन्हें बचाने के लिए सुभावती देवी भी ट्रैक पर पहुँच गईं। तभी तेज़ रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से मीला देवी और उनका पोता अनुज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुभावती देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं।
सूचना मिलने पर स्टेशन मास्टर सूर्यनाथ ने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों और कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुँची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल महिला का इलाज मुहम्मदाबाद गोहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है।
इस बाबत कोतवाली प्रभारी के.के. वर्मा ने बताया कि दादी और पोते के शवों को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग