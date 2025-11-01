Mau News: दादी और पोते की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, एक महिला गंभीर घायल

जानकारी के अनुसार मोहल्ला बरामदपुर निवासी मीला देवी (60 वर्ष) अपने पोते अनुज (5 वर्ष, पुत्र सनोज) और पड़ोस की सुभावती देवी (60 वर्ष) के साथ रेलवे ट्रैक के पास बकरियाँ चरा रही थीं। इसी दौरान कलोन एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 04052) जो जयनगर से अमृतसर जा रही थी, मऊ की ओर से आज़मगढ़ की दिशा में जा रही थी। उसी समय अजमेर शरीफ गरीब नवाज़ एक्सप्रेस आज़मगढ़ से मऊ की तरफ आ रही थी।