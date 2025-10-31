Weather News: उत्तर प्रदेश में ‘मोन्था’ तूफान का असर: वाराणसी, मऊ और बलिया में भारी बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ीं

Mau weather news, Pc: Patrika
UP Weather: उत्तर प्रदेश में तूफान ‘मोन्था’ का असर दिखने लगा है। प्रदेश के लगभग 20 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। वाराणसी, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, अयोध्या, गोंडा और प्रयागराज समेत कई शहरों में शुक्रवार सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश जारी है।
ग्रामीण इलाकों में खेतों में पानी भर जाने से धान की कटी हुई फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसान अपनी फसलों को पानी से निकालकर ऊंची जगहों पर पहुंचाने में जुटे हैं।
वाराणसी में पिछले 30 घंटों से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। तापमान में आई गिरावट ने पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, 2018 के बाद अक्टूबर का यह सबसे ठंडा दौर है।
लखनऊ में भी लगातार तीसरे दिन सूरज के दर्शन नहीं हुए। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे दिनभर ठंडक महसूस की जा रही है।
बारिश के चलते स्कूल जाने वाले बच्चे रेनकोट और छाते लेकर निकल रहे हैं। ठंडी हवाओं के कारण कई जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक पूर्वांचल और मध्य यूपी में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। किसानों को फिलहाल फसल की कटाई स्थगित रखने की सलाह दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग