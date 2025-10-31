Weather News: उत्तर प्रदेश में ‘मोन्था’ तूफान का असर: वाराणसी, मऊ और बलिया में भारी बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ीं

UP Weather: उत्तर प्रदेश में तूफान ‘मोन्था’ का असर दिखने लगा है। प्रदेश के लगभग 20 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। वाराणसी, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, अयोध्या, गोंडा और प्रयागराज समेत कई शहरों में शुक्रवार सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश जारी है।