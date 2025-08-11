Mau News: स्कॉर्पियो से घिसट कर मजदूर की मौत, मचा कोहराम

Mau news: दोहरीघाट थाना क्षेत्र के शाहपुर शारदा नहर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बेकाबू स्कार्पियो ने पैदल जा रहे मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे वह वाहन में फंसकर करीब 10 मीटर तक घिसटता रहा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घेराबंदी कर चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गया।