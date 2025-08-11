Mau News: स्कॉर्पियो से घिसट कर मजदूर की मौत, मचा कोहराम

Mau news: दोहरीघाट थाना क्षेत्र के शाहपुर शारदा नहर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बेकाबू स्कार्पियो ने पैदल जा रहे मजदूर को टक्कर मार दी, जिससे वह वाहन में फंसकर करीब 10 मीटर तक घिसटता रहा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घेराबंदी कर चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी वाहन छोड़कर फरार हो गया।
घटना में गंभीर रूप से घायल मजदूर ओमप्रकाश (35) पुत्र केशव वनवासी, मूल निवासी लखनी (घोसी कोतवाली क्षेत्र), को तत्काल दोहरीघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ओमप्रकाश पिछले दस वर्षों से अपने ससुराल शाहपुर में रहकर मजदूरी करता था।
जानकारी के अनुसार, ओमप्रकाश शनिवार दोपहर किसी काम से शाहपुर बाजार गया था और पैदल ही लौट रहा था। इस दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कार्पियो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मृतक की पत्नी पूनम, बेटी नंदनी और बेटे रवि व रोशन का रो-रोकर बुरा हाल है।
दोहरीघाट थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में तहरीर का इंतजार है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी है।