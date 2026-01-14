Mau News: बड़ा हादसा, अनियंत्रित स्कॉर्पियो घुसी घर में, खाना बना रही युवती घायल

Mau News: मऊ जनपद के रानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जाहादीपुर–सुलतानीपुर मुख्य मार्ग पर बुधवार की शाम एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। चकिया गांव के समीप तेज रफ्तार में आ रही एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक मकान से टकराते हुए घर के अंदर जा घुसी। इस हादसे में घर के भीतर मौजूद 18 वर्षीय युवती रोशनी गंभीर रूप से घायल हो गई।
स्थानीय लोगों के अनुसार, बुधवार शाम लगभग 7:30 बजे मिर्जाहादीपुर की ओर से आ रही सफेद रंग की स्कॉर्पियो अत्यधिक गति में थी। चकिया गांव के पास अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और चालक उसे नियंत्रित नहीं कर सका। नतीजतन, स्कॉर्पियो सीधे सड़क किनारे स्थित सुनील नामक व्यक्ति के पक्के मकान से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मकान की दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वाहन दीवार तोड़ते हुए घर के अंदर पहुंच गया।
हादसे के समय घर के भीतर मौजूद युवती रोशनी दीवार गिरने की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। ग्रामीणों ने घायल युवती को बाहर निकालकर उपचार के लिए निजी अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रानीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए चालक तथा वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कर यातायात को सामान्य कराया।
रानीपुर थाना पुलिस का कहना है कि हादसे की जांच की जा रही है। घायल युवती का इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर मिलने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मऊ
उत्तर प्रदेश
