Mau News: बड़ा हादसा, अनियंत्रित स्कॉर्पियो घुसी घर में, खाना बना रही युवती घायल



हादसे के समय घर के भीतर मौजूद युवती रोशनी दीवार गिरने की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए। ग्रामीणों ने घायल युवती को बाहर निकालकर उपचार के लिए निजी अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रानीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए चालक तथा वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने ग्रामीणों को शांत कर यातायात को सामान्य कराया।