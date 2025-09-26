Mau News: स्कूटी सवार महिलाओं ने किया दो बच्चों का अपहरण, मचा हड़कंप

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बच्चियों का अपहरण दरअसल उनके ससुराल पक्ष की महिलाओं ने किया था। पुलिस ने बताया कि बच्चियों की मां अपने पति से विवाद के चलते अलग रह रही थीं। मां का आरोप था कि पति उन्हें बच्चों से मिलने नहीं देता था। इसी नाराजगी में वह एक महिला की मदद से स्कूटी से आई और बच्चियों को अपने साथ ले गई।