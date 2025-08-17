Mau Police: पुलिस लाइन में 398 पुलिस कर्मियों की हुई संपूर्ण स्वास्थ्य जांच संग सीपीआर ट्रेनिंग



पुलिस अधिक्षक इलामारन जी ने कहा कि शारदा नारायण हास्पिटल द्वारा इस तरह की संपूर्ण जांच करने से पुलिस कर्मियों को अपने स्वास्थ्य की दिशा में जागरुक होने में सहायता मिलेगी। आगे भी अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता रहेगा। कार्यक्रम में मेडिकल डायरेक्टर डॉ सुजीत सिंह ने सीपीआर ट्रेनिंग देते हुए बताया कि त्वरित जीवन रक्षा का सबसे बड़ा उपाय सीपीआर है। मरीज को हास्पिटल तक जाने से पहले सीपीआर देकर उनकी जान बचाई जा सकती है। उन्होंने डेमो के माध्यम से इस विधि पर विस्तार से जानकारी प्रदान किया। शिविर में 398 पुलिसकर्मियों का फाइब्रोस्कैन, लिपिड प्रोफाइल, पीएफटी, केएफटी, एचबी, बीएमडी, ब्लडप्रेशर व शुगर की जांच किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अनुप कुमार, लाइन सीओ सहित अन्य कर्मियों ने प्रतिबद्वता के साथ सहयोग प्रदान किया।