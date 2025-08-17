Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau Police: पुलिस लाइन में 398 पुलिस कर्मियों की हुई संपूर्ण स्वास्थ्य जांच संग सीपीआर ट्रेनिंग

मऊ पुलिस लाइन में प्रशिक्षु आरक्षियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें सभी प्रशिक्षण ले रहे सिपाहियों ने संपूर्ण स्वास्थ्य जांच कराया।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 17, 2025


Mau Police: समाज की सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य होना आवश्यक है। इस समय लीवर का फैटी लीवर होना सामान्य हो गया है। शराब पीने वालों में यह तेजी से फैलता है। शराब न पीने वालों में भी नान एलकोहलिक सिरोसिस लीवर भी हो रहा है। इससे साथ ही मोटापा की समस्या भी आम होती जा रही है। इस दिशा में जागरुक होना आवश्यक है। जागरुकता के अभाव में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। प्रसिद्व चिकित्सक डॉ संजय सिंह ने रविवार को पुलिस लाइन में यह बातें कही। शारदा नारायण वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर कार्यक्रम में वह बोल रहे थे।


पुलिस अधिक्षक इलामारन जी ने कहा कि शारदा नारायण हास्पिटल द्वारा इस तरह की संपूर्ण जांच करने से पुलिस कर्मियों को अपने स्वास्थ्य की दिशा में जागरुक होने में सहायता मिलेगी। आगे भी अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता रहेगा। कार्यक्रम में मेडिकल डायरेक्टर डॉ सुजीत सिंह ने सीपीआर ट्रेनिंग देते हुए बताया कि त्वरित जीवन रक्षा का सबसे बड़ा उपाय सीपीआर है। मरीज को हास्पिटल तक जाने से पहले सीपीआर देकर उनकी जान बचाई जा सकती है। उन्होंने डेमो के माध्यम से इस विधि पर विस्तार से जानकारी प्रदान किया। शिविर में 398 पुलिसकर्मियों का फाइब्रोस्कैन, लिपिड प्रोफाइल, पीएफटी, केएफटी, एचबी, बीएमडी, ब्लडप्रेशर व शुगर की जांच किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अनुप कुमार, लाइन सीओ सहित अन्य कर्मियों ने प्रतिबद्वता के साथ सहयोग प्रदान किया।

Published on:

17 Aug 2025 09:47 pm

Mau Police: पुलिस लाइन में 398 पुलिस कर्मियों की हुई संपूर्ण स्वास्थ्य जांच संग सीपीआर ट्रेनिंग

