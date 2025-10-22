Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

मंत्री बाप है तेरा…भाजपा नेता ने बीच सड़क पर रगड़वाई नाक, हाथ जोड़कर मंगवाई माफी, कार के शीशे भी तोड़े

मेरठ में मंत्री के कथित करीबियों ने एक कारोबारी से मारपीट की और सड़क पर नाक रगड़वाई। घटना ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर के कार्यालय के नीचे हुई। वहीं, मंत्री सोमेंद्र तोमर ने घटना से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करे।

2 min read

मेरठ

image

Aman Pandey

Oct 22, 2025

Meerut news, UP news

मेरठ में भाजपा नेता ने एक कारोबारी से पुलिस के सामने ही सड़क पर नाक रगड़वाई और उससे माफी मंगवाई। वीडियो ग्रैब

मेरठ में बीच सड़क भाजपा नेता की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आरोप है कि भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराणा ने मामूली कहासुनी के बाद एक व्यापारी को पुलिस के सामने ही नाक रगड़कर माफी मांगने पर मजबूर किया। विकुल ने मंत्री का नाम लेकर धमकियां दीं और गाली-गलौज भी की, जबकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तमाशा देखते रहे।

वीडियो वायरल होने के बाद FIR

वीडियो वायरल होने के बाद मामला बढ़ गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी विकुल चपराणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

पा‌र्किंग को लेकर हुआ था विवाद

विकुल चपराणा भाजपा किसान मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष है। वह खुद को ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर का करीबी बताता है। आरोप है कि, विकुल 19 अक्टूबर की रात तेजगढ़ी चौराहे पर मंत्री सोमेंद्र तोमर के कार्यालय के नीचे साथियों के साथ मौजूद था। तभी शास्त्रीनगर डी-ब्लॉक निवासी व्यापारी सत्यम रस्तोगी अपने दोस्त के साथ पास के एक होटल में खाना खाने आए। पार्किंग को लेकर विकुल और उसके साथियों से उनका विवाद हो गया।

कारोबारी की कार में तोड़फोड

विवाद इतना बढ़ा कि विकुल के साथियों ने कारोबारी की कार का शीशा तोड़ दिया। इस दौरान मौके पर भीड़ जुटी तो तेजगढ़ी पुलिस चौकी से दरोगा और सिपाही भी पहुंच गए। आरोप है कि पुलिस के सामने ही विकुल ने मंत्री का नाम लेकर धमकाया। गालियां दीं और सत्यम को घुटने पर बैठाकर सड़क पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई।

आरोपी गिरफ्तार

इस घटना का वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता और सड़क पर सिर झुकाकर नाक रगड़ता दिख रहा है। पास खड़ा युवक चिल्लाता है...हाथ जोड़कर बोल, सोमेंद्र तोमर तेरा बाप है...गलती हो गई। इस दौरान पुलिसवाले भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने आरोपियों को रोका नहीं। वीडियो में व्यापारी को हाथ जोड़कर नाक रगड़ते हुए साफ देखा जा सकता है। मामला सामने आने पर पुलिस ने विकुल चपराणा को गिरफ्तार कर लिया है।

विवाद से कोई संबंध नहीं: मंत्री

वहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री सोमेंद्र तोमर ने घटना से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करे।

जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह कहना है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष से अभद्रता कर रहा है। जानकारी कराई गई तो वीडियो मेडिकल थानाक्षेत्र का पाया गया। दोनों पक्षों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। विकुल और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुख्य आरोपी विकुल को हिरासत में लिया गया है।

भाजपाई सत्ता के अहंकार में चूर: अखिलेश यादव

इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपाई सत्ता के अहंकार में चूर होकर किसी को भी अपमानित करने से नहीं चूकते हैं। भाजपाई न भूलें, एक न एक दिन हर दंभ का अंत होता है।

