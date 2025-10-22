मंत्री बाप है तेरा…भाजपा नेता ने बीच सड़क पर रगड़वाई नाक, हाथ जोड़कर मंगवाई माफी, कार के शीशे भी तोड़े

मेरठ में भाजपा नेता ने एक कारोबारी से पुलिस के सामने ही सड़क पर नाक रगड़वाई और उससे माफी मंगवाई। वीडियो ग्रैब
मेरठ में बीच सड़क भाजपा नेता की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। आरोप है कि भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराणा ने मामूली कहासुनी के बाद एक व्यापारी को पुलिस के सामने ही नाक रगड़कर माफी मांगने पर मजबूर किया। विकुल ने मंत्री का नाम लेकर धमकियां दीं और गाली-गलौज भी की, जबकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तमाशा देखते रहे।
वीडियो वायरल होने के बाद मामला बढ़ गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी विकुल चपराणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
विकुल चपराणा भाजपा किसान मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष है। वह खुद को ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर का करीबी बताता है। आरोप है कि, विकुल 19 अक्टूबर की रात तेजगढ़ी चौराहे पर मंत्री सोमेंद्र तोमर के कार्यालय के नीचे साथियों के साथ मौजूद था। तभी शास्त्रीनगर डी-ब्लॉक निवासी व्यापारी सत्यम रस्तोगी अपने दोस्त के साथ पास के एक होटल में खाना खाने आए। पार्किंग को लेकर विकुल और उसके साथियों से उनका विवाद हो गया।
विवाद इतना बढ़ा कि विकुल के साथियों ने कारोबारी की कार का शीशा तोड़ दिया। इस दौरान मौके पर भीड़ जुटी तो तेजगढ़ी पुलिस चौकी से दरोगा और सिपाही भी पहुंच गए। आरोप है कि पुलिस के सामने ही विकुल ने मंत्री का नाम लेकर धमकाया। गालियां दीं और सत्यम को घुटने पर बैठाकर सड़क पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई।
इस घटना का वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता और सड़क पर सिर झुकाकर नाक रगड़ता दिख रहा है। पास खड़ा युवक चिल्लाता है...हाथ जोड़कर बोल, सोमेंद्र तोमर तेरा बाप है...गलती हो गई। इस दौरान पुलिसवाले भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने आरोपियों को रोका नहीं। वीडियो में व्यापारी को हाथ जोड़कर नाक रगड़ते हुए साफ देखा जा सकता है। मामला सामने आने पर पुलिस ने विकुल चपराणा को गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री सोमेंद्र तोमर ने घटना से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करे।
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह कहना है कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष से अभद्रता कर रहा है। जानकारी कराई गई तो वीडियो मेडिकल थानाक्षेत्र का पाया गया। दोनों पक्षों के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। विकुल और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुख्य आरोपी विकुल को हिरासत में लिया गया है।
इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपाई सत्ता के अहंकार में चूर होकर किसी को भी अपमानित करने से नहीं चूकते हैं। भाजपाई न भूलें, एक न एक दिन हर दंभ का अंत होता है।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग