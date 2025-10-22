मंत्री बाप है तेरा…भाजपा नेता ने बीच सड़क पर रगड़वाई नाक, हाथ जोड़कर मंगवाई माफी, कार के शीशे भी तोड़े

इस घटना का वीडियो मंगलवार को वायरल हो गया। वीडियो में एक युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता और सड़क पर सिर झुकाकर नाक रगड़ता दिख रहा है। पास खड़ा युवक चिल्लाता है...हाथ जोड़कर बोल, सोमेंद्र तोमर तेरा बाप है...गलती हो गई। इस दौरान पुलिसवाले भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने आरोपियों को रोका नहीं। वीडियो में व्यापारी को हाथ जोड़कर नाक रगड़ते हुए साफ देखा जा सकता है। मामला सामने आने पर पुलिस ने विकुल चपराणा को गिरफ्तार कर लिया है।