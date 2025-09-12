Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

पत्नी और ससुराल वालों से तंग शख्स ने की खुदकुशी, एसपी सिटी बोले-आरोपियों की तलाश जारी

मेरठ में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक ससुराल वालों से काफी दिनों से परेशान चल रहा था। युवक ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने अपनी सारी कहानी बताई।

मेरठ

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 12, 2025

मेरठ : मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में सुहैल गार्डन निवासी जान मोहम्मद ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले, उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी पत्नी शहनाज और ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए।

जान मोहम्मद ने कहा कि उसकी पत्नी और ससुराल वाले उस पर मानसिक दबाव डाल रहे थे। उसने बताया कि तीन महीने पहले घरेलू कलह के कारण उसकी पत्नी ने भी जहर खा लिया था, जिसके बाद वह उसका इलाज करा रहा था। उसने कहा कि 10 दिन पहले पत्नी मायके चली गई और तब से ससुराल वाले उस पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने और अपना मकान बेचने का दबाव बना रहे थे। इसी दबाव से तंग आकर वह यह कदम उठा रहा है।

वीडियो में जान मोहम्मद ने कहा कि उसकी मौत की जिम्मेदार पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग हैं। उसने यह भी इच्छा जताई कि उसकी मृत्यु के बाद उसका मकान उसकी पांचों बेटियों को दे दिया जाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पत्नी समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया है।

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि थाने को एक व्यक्ति के खुदकुशी करने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस उसके घर पहुंची। छानबीन करने पर पता चला कि युवक ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी बनाया है। वीडियो के आधार पर सास, ससुर, पत्नी, साले पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है।

विक्रम सिंह ने कहा कि ससुराल पक्ष से भी पूछताछ की जा रही है, जो भी लोग जांच में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है।

Updated on:

12 Sept 2025 08:22 pm

Published on:

12 Sept 2025 08:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / पत्नी और ससुराल वालों से तंग शख्स ने की खुदकुशी, एसपी सिटी बोले-आरोपियों की तलाश जारी

