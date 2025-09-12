पत्नी और ससुराल वालों से तंग शख्स ने की खुदकुशी, एसपी सिटी बोले-आरोपियों की तलाश जारी

जान मोहम्मद ने कहा कि उसकी पत्नी और ससुराल वाले उस पर मानसिक दबाव डाल रहे थे। उसने बताया कि तीन महीने पहले घरेलू कलह के कारण उसकी पत्नी ने भी जहर खा लिया था, जिसके बाद वह उसका इलाज करा रहा था। उसने कहा कि 10 दिन पहले पत्नी मायके चली गई और तब से ससुराल वाले उस पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने और अपना मकान बेचने का दबाव बना रहे थे। इसी दबाव से तंग आकर वह यह कदम उठा रहा है।