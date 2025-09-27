भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी

जानकारी के मुताबिक, प्रमोद भड़ाना सुबह खेत में चारा लेने निकले थे। उसी दौरान रॉबिन ने उन पर गोलियां दाग दीं। घायल अवस्था में ग्राम प्रधान सतीश उन्हें कार से अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में आरोपी ने कार पर भी फायरिंग कर दी। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचे प्रमोद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गांव लौटने के बाद रॉबिन ने मृतक के घर पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की। जिससे ग्रामीणों में दहशत और गुस्से का माहौल है। लोगों का कहना है कि तीन दिन पहले हापुड़ के नानपुर गांव में हुई गोलीबारी को लेकर दोनों पक्षों में तनाव था। उसी मामले की शिकायत दर्ज कराने प्रमोद और ग्राम प्रधान का बेटा पुलिस थाने गए थे। इसी बात को लेकर आरोपी रॉबिन खफा था।