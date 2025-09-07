गणेश यात्रा के बीच खून से सनी रात! दिन में हुआ झगड़ा…शाम को साथियों ने चाकू गोदकर उतारा मौत के घाट

मामला सरधना मोहल्ला तकियाकैत का है। यहां का बॉबी गौतम (24) कपड़े के शोरूम पर सेल्समैन था। परिजनों के मुताबिक, बॉबी का शनिवार को दिन में अपने साथी से कहासुनी हो गई थी। बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया। देर शाम गणेश विसर्जन में साथियों ने उस पर दोबारा हमला कर दिया। इस दौरान बॉबी को कई बार चाकू मारा गया, जिससे वह गंभीर रूप घायल हो गया। जमीन पर गिरते ही मौके पर भगदड़ मच गई। मौका देखकर आरोपी भी फरार हो गए। आसपास के लोगों ने बॉबी को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।