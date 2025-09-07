Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

गणेश यात्रा के बीच खून से सनी रात! दिन में हुआ झगड़ा…शाम को साथियों ने चाकू गोदकर उतारा मौत के घाट

मेरठ के सरधना में गणेश विसर्जन के दौरान कपड़े की दुकान के सेल्समैन बॉबी गौतम (24) की चाकू गोदकर मार डाला। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर चौकी चौराहे पर हंगामा किया।

मेरठ

Aman Pandey

Sep 07, 2025

crime, up crime
मेरठ में सेल्समैन की बेरहमी से हत्या। (Photo Patrika)

मेरठ में सेल्समैन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गणेश यात्रा के दौरान आरोपियों ने उसे चाकू से गोद डाला। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

साथियों के साथ हुआ था विवाद

मामला सरधना मोहल्ला तकियाकैत का है। यहां का बॉबी गौतम (24) कपड़े के शोरूम पर सेल्समैन था। परिजनों के मुताबिक, बॉबी का शनिवार को दिन में अपने साथी से कहासुनी हो गई थी। बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया। देर शाम गणेश विसर्जन में साथियों ने उस पर दोबारा हमला कर दिया। इस दौरान बॉबी को कई बार चाकू मारा गया, जिससे वह गंभीर रूप घायल हो गया। जमीन पर गिरते ही मौके पर भगदड़ मच गई। मौका देखकर आरोपी भी फरार हो गए। आसपास के लोगों ने बॉबी को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

परिजनों ने जमकर काटा हंगामा

युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने पुलिस चौकी चौराहे पहुंचे। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। परिजनों का कहना था कि बॉबी का दिन में झगड़ा हुआ था, जिसे पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। अगर पुलिस ने उसी समय कार्रवाई की होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। पुलिस ने किसी तरह समझा-बुझाकर परिजनों को शांत कराया और घर भेजा।

दो आरोपी नामजद

पुलिस ने बताया कि बेगमाबाद गांव के शेखर से बॉबी का विवाद हुआ था। शेखर पुत्र वीरेंद्र और अभिषेक पुत्र कल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Published on:

07 Sept 2025 10:58 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / गणेश यात्रा के बीच खून से सनी रात! दिन में हुआ झगड़ा…शाम को साथियों ने चाकू गोदकर उतारा मौत के घाट

