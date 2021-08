सावधान: बाजार में बिक रहा नकली पनीर, ऐसे करें पहचान

मेरठ . पनीर खाने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल बाजार में मिलावटी पनीर ( Fake cheese ) बिक रहा है जाे आपकी सेहत के लिए बेहद हानिकार साबित हाे सकता है। हाइवे स्थित अधिकांश ढाबों और रेंस्टोरेंट में पनीर की बनी रेसिपी के नाम पर यात्रियों और लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन ढाबों और होटलों में पनीर से बनी रेसिपी को यात्री बड़े चाव से खाते हैं।

घरों में लगी हैं नकली पनीर बनाने की मशीनें ( Fake cheese being sold in the market )

हाइवे स्थित ढाबों पर मिलावटी और नकली पनीर बेचने वाले कारीगरों का पूरा गिरोह सक्रिय है। इन कारीगरों के घरों में पनीर बनाने की मशीने लगी हैं। मशीन में एक बार में 50 किलो तक नकली पनीर बनकर तैयार हो जाता है। इस मशीन में सबसे पहले पानी डाला जाता है, जो लगातार गर्म होता रहता है। फिर उसमें दूध पाउडर डाला जाता है। इसके बाद यूरिया, डिटर्जेट, व्हाइट ग्रीस, मैदा व गोंद का मिश्रण किया जाता है। थोड़ी देर में मिश्रण फट जाता है। इसके बाद पानी निकालकर नकली पनीर को ढाबों में भेजा जाता है।

ऐसे करें नकली और असली पनीर की पहचान

असली पनीर जहां अधिक देर तक रखने में खराब हो जाता है और महंगा आता है वहीं नकली पनीर दो दिन तक रखा जा सकता है। इसको खरीदने में लागत भी कम आती है और ये कई दिन तक ताजा बना रहता है। जिससे इस नकली पनीर से बनाए गए व्यंजन या रेसिपी भी ताजा ही दिखती हैं। इसी नकली पनीर को यात्री बड़े चाव से खाते हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज स्थित लैंब में इस तरह के कई सेंपल जांच के लिए आ चुके हैं जो मानव शरीर के लिए बेहद हानिकारक थे।

