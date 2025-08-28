जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से रेल यातायात बाधित, कई ट्रेनें रद्द और रूट बदले

जम्मू रेल मंडल में कई सेक्शन जलमग्न हो गए हैं। और वैष्णो देवी मार्ग पर पहाड़ से मिट्टी खिसकने के कारण ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। इसका असर यूपी के कई शहरों से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा। अमरनाथ एक्सप्रेस और कामख्या–वैष्णो देवी एक्सप्रेस समेत आठ बड़ी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा। और यात्रियों को मोबाइल संदेशों के माध्यम से अपडेट किया जा रहा है।