जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से रेल यातायात बाधित, कई ट्रेनें रद्द और रूट बदले

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। यूपी से गुजरने वाली आठ ट्रेनें रद्द या सीमित रूट पर इनका संचालन होगा। रेलवे ने यात्रियों को रिफंड और यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति चेक करने की सलाह।

मेरठ

Mahendra Tiwari

Aug 28, 2025

Meerut
सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसका सीधा असर रेलवे संचालन पर पड़ा है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली आठ प्रमुख ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, और अब तक करीब 7,000 यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल कर दिए हैं। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से धैर्य और सतर्कता बरतने की अपील की है।

रेलवे के अनुसार, 27 अगस्त से 5 सितंबर तक जम्मू के लिए आरक्षित करीब 12,000 टिकटों में से सात हजार टिकट रद्द कर दिए गए हैं। प्रभावित यात्रियों को रेलवे की ओर से रिफंड की सुविधा दी जा रही है। जो केवल काउंटर से बुकिंग कराने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है।

यूपी से गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित

जम्मू रेल मंडल में कई सेक्शन जलमग्न हो गए हैं। और वैष्णो देवी मार्ग पर पहाड़ से मिट्टी खिसकने के कारण ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। इसका असर यूपी के कई शहरों से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा। अमरनाथ एक्सप्रेस और कामख्या–वैष्णो देवी एक्सप्रेस समेत आठ बड़ी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा। और यात्रियों को मोबाइल संदेशों के माध्यम से अपडेट किया जा रहा है।

प्रभावित ट्रेनें और उनका संचालन

12237 बेगमपुरा एक्सप्रेस – केवल जलंधर सिटी तक संचालित

12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस – पूरी तरह निरस्त

12355/56 अर्चना एक्सप्रेस – लुधियाना तक संचालित

15651/52 लोहित एक्सप्रेस – सहारनपुर तक संचालित

05193/94 छपरा–उधमपुर स्पेशल – अंबाला तक

03309/10 धनबाद–जम्मू स्पेशल – अंबाला तक

14609/10 वैष्णो देवी–ऋषिकेश एक्सप्रेस – निरस्त

15655 कामख्या–वैष्णो देवी एक्सप्रेस – घग्घर तक संचालित

यात्रियों की मुश्किलें

मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, नजीबाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश और शाहजहांपुर जैसे स्टेशनों से रोज़ाना करीब 800 यात्री जम्मू की ओर जाते हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण उनकी यात्रा फिलहाल प्रभावित हुई है। कई यात्रियों ने अपनी यात्रा रद्द की तो कई वैकल्पिक साधनों का सहारा ले रहे हैं।

रेलवे की अपील

सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि जम्मू मंडल में सुरक्षा कारणों से रेल ट्रैफिक को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की नोटिफिकेशन और ट्रेन की स्थिति जरूर चेक करें।

