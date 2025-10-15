मेरठ मेले में ‘जोरावर’ का जलवा, उम्र 4 साल, वजन 16 क्विंटल…कमाई 4 लाख महीना

हरियाणा के कुरूक्षेत्र में स्थित सुनरिया गांव से मेरठ कृषि मेले में आए पशुपालक नसीब ने बताया कि 'जोरावर' शंकर नस्ल के वर्ल्ड वाइड 'सीमन' से तैयार गाय का बछड़ा है। यह होल्स्टीन फ्रीजियन (Cross Breed) शंकर नस्ल का सांड है. नसीब बताते हैं, कि 'जोरावर' की मां का भी रिकॉर्ड है। वह प्रतिदिन 67 लीटर दूध देती है। नसीब ने आगे बताया कि वह मेले में कई बार आए हैं लेकिन जोरावर के साथ पहली बार पहुंचे हैं। पहली बार में ही जोरावर मेले का चैंपियन बना है। नसीब बताते हैं कि मजबूत कद काठी की वजह से इसका नाम जोरावर रखा गया। जोरावर की लंबाई 16 फीट है। और हाईट तकरीबन 6 फीट की है।