जेल जाने से नहीं डरता, किसानों और युवाओं के साथ खड़ा हूं: चंद्रशेखर आजाद

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देशहित में काम कर रही है और समाज को आपस में लड़ाने की साजिशों की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा होते हैं। सपा नेता आजम खान के जेल से रिहा होने पर मंत्री ने कहा कि आजम खान बड़े राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन उनकी रिहाई के समय सपा का कोई जिम्मेदार नेता उन्हें रिसीव करने नहीं गया।