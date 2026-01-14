14 जनवरी 2026,

बुधवार

मेरठ

सर्विस के लिए मांगी लोकेशन…20 लड़कियां और एक लड़का, सुनने वाले रहे गए दंग

Meerut spa centre raid : मेरठ में पुलिस ने 4 स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 20 लड़कियों और 1 लड़के को हिरासत में लिया।

मेरठ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 14, 2026

मेरठ में स्पा सेंटरों पर पड़ी रेड, PC- Chatgpt

मेरठ : मेरठ शहर में अनधिकृत रूप से संचालित हो रहे स्पा सेंटरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी और सुनियोजित कार्रवाई करते हुए एक साथ चार ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में 20 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद स्पा सेंटरों की आड़ में चल रही गतिविधियों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

व्हाट्सएप से होती थी बुकिंग

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बीते कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि शहर के अलग-अलग इलाकों में कुछ स्पा सेंटर बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहे हैं। इन सेंटरों में मसाज और रिलैक्सेशन की आड़ में संदिग्ध गतिविधियों की आशंका जताई जा रही थी।

जांच में सामने आया कि इन स्पा सेंटरों की बुकिंग पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि व्हाट्सएप और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से की जाती थी। ग्राहक को सीधे सेंटर पर नहीं बुलाया जाता था। पहले बातचीत होती थी, फिर ‘सर्विस’ से जुड़ी जानकारी दी जाती थी और इसके बाद ही लोकेशन साझा की जाती थी। इसी गोपनीय तरीके की वजह से यह नेटवर्क लंबे समय तक पुलिस की नजर से बचा रहा।

एक साथ चार जगह छापेमारी, मची अफरा-तफरी

मंगलवार को पुलिस ने चार अलग-अलग टीमों का गठन कर तय समय पर शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित स्पा सेंटरों पर एक साथ छापा मारा। अचानक हुई कार्रवाई से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 20 युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया। मौके से रजिस्टर बरामद किए गए, जिनमें आने-जाने वालों की एंट्री दर्ज बताई जा रही है। इसके अलावा कई मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं।

मोबाइल फोन से मिले अहम सुराग

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जब्त किए गए कुछ मोबाइल फोन में ऐसे चैट, फोटो और ऑनलाइन बुकिंग से जुड़े साक्ष्य मिले हैं, जो स्पा सेंटरों में चल रही गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। हालांकि, पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन स्पा सेंटरों का संचालन कौन कर रहा था। इनके पीछे कौन लोग शामिल थे और क्या यह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। चारों स्पा सेंटरों के खिलाफ अनधिकृत संचालन के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।

20 युवतियां और सिर्फ एक युवक, कई सवाल खड़े

छापेमारी में 20 युवतियों के साथ केवल एक युवक का होना पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला है। जांच अधिकारी इसे महज संयोग नहीं मान रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि युवतियों को अलग-अलग स्थानों से यहां लाया गया था और उन्हें स्पा सेंटर की ‘सर्विस’ के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा था।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं दबाव, लालच या मानव तस्करी से जुड़ा कोई पहलू तो नहीं है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि युवतियां स्वेच्छा से काम कर रही थीं या किसी मजबूरी में।

एसपी सिटी बोले- लंबे समय से मिल रही थीं शिकायतें

एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम ने बताया कि पुलिस को बीते कई दिनों से इन स्पा सेंटरों को लेकर लगातार सूचनाएं मिल रही थीं। स्थानीय लोगों ने भी देर रात तक संदिग्ध आवाजाही की शिकायत की थी।

उन्होंने कहा, 'इन इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई की गई है। हिरासत में लिए गए सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान यदि किसी बड़े नेटवर्क या अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।'

