सर्विस के लिए मांगी लोकेशन…20 लड़कियां और एक लड़का, सुनने वाले रहे गए दंग

जांच में सामने आया कि इन स्पा सेंटरों की बुकिंग पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि व्हाट्सएप और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से की जाती थी। ग्राहक को सीधे सेंटर पर नहीं बुलाया जाता था। पहले बातचीत होती थी, फिर ‘सर्विस’ से जुड़ी जानकारी दी जाती थी और इसके बाद ही लोकेशन साझा की जाती थी। इसी गोपनीय तरीके की वजह से यह नेटवर्क लंबे समय तक पुलिस की नजर से बचा रहा।