मेरठ

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 13 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में बदले गए एडीएम

प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 13 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक राजकुमार मित्तल को अब लखनऊ के अपर जिलाधिकारी (नगर-ट्रांस गोमती) की जिम्मेदारी दी गई है।

Sep 02, 2025

PCS transfer
फोटो सोर्स पत्रिका

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 13 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, बलरामपुर, सुल्तानपुर, झांसी और वाराणसी समेत कई जिलों में एडीएम स्तर के पदों पर बदलाव किए गए हैं। सहकारी चीनी मिल संघ, महिला कल्याण और पशुपालन विभाग से जुड़े अफसरों की भी नई तैनाती की गई।

नई सूची के मुताबिक, महोबा में एडीएम (वित्त) रहे राम प्रकाश को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। प्रयागराज के मुख्य राजस्व अधिकारी कुंवर पंकज को महोबा का एडीएम (वित्त) नियुक्त किया गया है। उन्नाव के एसडीएम रहे नवीन चंद्र को मेरठ में एडीएम (भूमि अध्याप्ति) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, पशुपालन निदेशालय की उप निदेशक ज्योति राय को बलरामपुर में एडीएम (वित्त) बनाया गया है। जबकि बलरामपुर के एडीएम (वित्त) प्रदीप कुमार को पशुपालन निदेशालय भेजा गया है। सुल्तानपुर के एडीएम (वित्त) सुनंदू सुधाकरन को वाराणसी मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

किस कहां मिली तैनाती

लखनऊ के एडीएम (नगर-ट्रांस गोमती) राकेश सिंह को अब सुल्तानपुर का एडीएम (वित्त) बनाया गया है। बाराबंकी के एसडीएम पवन कुमार को सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ का प्रधान प्रबंधक बनाया गया है। वहीं, राज महोबा को बाराबंकी का एडीएम (न्यायिक) नियुक्त किया गया है।
झांसी के अपर नगर आयुक्त मो. कमर को महिला कल्याण निदेशालय में उप निदेशक का कार्यभार दिया गया है। सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक राहुल कुमार यादव को झांसी का अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसी तरह, कासगंज की एसडीएम अंजली गंगवार को सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ का प्रधान प्रबंधक बनाया गया है।

02 Sept 2025 08:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerth / यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 13 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में बदले गए एडीएम

