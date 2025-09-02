यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 13 पीसीएस अधिकारियों के तबादले, कई जिलों में बदले गए एडीएम

लखनऊ के एडीएम (नगर-ट्रांस गोमती) राकेश सिंह को अब सुल्तानपुर का एडीएम (वित्त) बनाया गया है। बाराबंकी के एसडीएम पवन कुमार को सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ का प्रधान प्रबंधक बनाया गया है। वहीं, राज महोबा को बाराबंकी का एडीएम (न्यायिक) नियुक्त किया गया है।

झांसी के अपर नगर आयुक्त मो. कमर को महिला कल्याण निदेशालय में उप निदेशक का कार्यभार दिया गया है। सहकारी चीनी मिल संघ के प्रधान प्रबंधक राहुल कुमार यादव को झांसी का अपर नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसी तरह, कासगंज की एसडीएम अंजली गंगवार को सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ का प्रधान प्रबंधक बनाया गया है।