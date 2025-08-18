Meerut Accident: सड़क किनारे खड़ी कार का दरवाजा खुला, साइकिल सवार मासूम कैंटर के नीचे कुचला, 50 मीटर तक घिसटता चला गया

13 year old boy killed by canter on road in meerut accident: मेरठ-गढ़ मार्ग पर रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। किठौर कस्बे के फव्वारा चौक के सामने सड़क किनारे खड़ी एक कार का दरवाजा अचानक खोल दिया गया। उसी समय साइकिल से गुजर रहा ललियाना निवासी 13 वर्षीय अब्दुल्ला दरवाजे से टकराकर सड़क पर जा गिरा। ठीक उसी दौरान पीछे से आ रहा मारबल पत्थरों से भरा कैंटर उसे रौंदता हुआ निकल गया।