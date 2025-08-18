Patrika LogoSwitch to English

Meerut Accident: सड़क किनारे खड़ी कार का दरवाजा खुला, साइकिल सवार मासूम कैंटर के नीचे कुचला, 50 मीटर तक घिसटता चला गया

Meerut Accident News Today: मेरठ-गढ़ रोड पर किठौर कस्बे में दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़ी कार का दरवाजा अचानक खुलने से 13 वर्षीय साइकिल सवार अब्दुल्ला गिर पड़ा और पीछे से आ रहे कैंटर की चपेट में आकर 50 मीटर तक घिसटता चला गया।

मेरठ

Mohd Danish

Aug 18, 2025

13 year old boy killed by canter on road in meerut accident: मेरठ-गढ़ मार्ग पर रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। किठौर कस्बे के फव्वारा चौक के सामने सड़क किनारे खड़ी एक कार का दरवाजा अचानक खोल दिया गया। उसी समय साइकिल से गुजर रहा ललियाना निवासी 13 वर्षीय अब्दुल्ला दरवाजे से टकराकर सड़क पर जा गिरा। ठीक उसी दौरान पीछे से आ रहा मारबल पत्थरों से भरा कैंटर उसे रौंदता हुआ निकल गया।

50 मीटर तक घिसटता चला गया मासूम

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कैंटर के पिछले पहियों में फंसकर अब्दुल्ला करीब 50 मीटर तक घिसटता चला गया। लोग चीखते-चिल्लाते रहे, जिसके बाद चालक ने गाड़ी रोकी। गंभीर रूप से घायल अब्दुल्ला को ग्रामीणों की मदद से मेरठ के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कार चालक मौके से हुआ फरार

हादसे के बाद कैंटर चालक आलोक को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं, कार चालक घटना के दौरान मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार सवारों की पहचान की जा रही है।

परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से किया इंकार

मृतक अब्दुल्ला के पिता मुजीब कस्बे में किराना की दुकान चलाते हैं। परिवार में दो बेटे और एक बेटी है। इस हादसे से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से इंकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजन शव को पैतृक गांव ललियाना ले गए।

पुलिस अपने स्तर पर करेगी कार्रवाई

सीओ प्रमोद कुमार ने बताया कि भले ही परिजनों ने कार्रवाई से इंकार कर दिया हो, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर कानूनी कार्रवाई करेगी। कैंटर चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही कार सवारों की तलाश भी की जा रही है, जिन्होंने अचानक दरवाजा खोलकर यह हादसा होने दिया।

