नीला ड्रम: मुस्कान और साहिल को देख चौंका कैब ड्राइवर, घूमने ले गया था हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हुई गवाही

फोटो सोर्स-मेटा एआई
Meerut blue drum मेरठ में जिस घटना के बाद नीला ड्रम चर्चा में आया था। उस मामले में हत्यारोपी प्रेमी और प्रेमिका को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश घूमने वाले कैब ड्राइवर की गवाही हुई। वादी की तरफ से वकील ने पूछताछ की। इस दौरान कैब ड्राइवर दोनों को देखकर चौंक गया। लेकिन बताया कि इन्हीं दोनों को घूमाने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ले गए थे। घूमने के दौरान दोनों ने होटल में शराब के गिलास के साथ पार्टियों में शामिल हुए और डांस किया। अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। नील ड्रम मामले में अब तक 12 लोगों की गवाही हो चुकी है
उत्तर प्रदेश के मेरठ के जिला जज की अदालत में मुस्कान और साहिल के खिलाफ मामले की सुनवाई हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्कान और साहिल की पेशी हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड घुमाने वाले कैब ड्राइवर अजब सिंह से दोनों का आमना-सामना हुआ। जिसे देखकर कैब ड्राइवर चौंक गया। लेकिन उसने दोनों को पहचान लिया। उसने कहा कि दोनों को घूमाने के लिए ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश गए थे। इस दौरान दोनों ने जमकर शॉपिंग की और शिमला के मंदिर में शादी भी की। दोनों ने शराब पीते हुए होटल की पार्टियों में डांस किया।
वादी के अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह के सवालों के जवाब में कैब ड्राइवर अजब सिंह ने बताया कि कंपनी के माध्यम से उसे बुकिंग मिली थी। साहिल और मुस्कान को दिल्ली के चुंगी से गाड़ी में बैठाया था। जिसके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है। 14 दिनों तक मसूरी, कसौली, शिमला में घूमते रहे। इस दौरान ऐसा नहीं लगा कि दोनों अपराध करके आए हैं।
जिला जज की अदालत में अब तक 12 लोगों की गवाही हो चुकी है। जिसमें मृतक सौरभ की मां रेणु देवी, भाई बबलू राजपूत भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नीले ड्रम, चाकू बेचने वाला दुकानदार, मेडिकल स्टोर संचालक, डॉक्टर, दरोगा धर्मेंद्र कुमार और दिनेश, डॉक्टर दिनेश सिंह शामिल हैं। अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। जब साहिल और मुस्कान के वकील कैब चालक अजब सिंह से पूछताछ करेंगे।
मर्चेंट नेवी में काम करने वाला सौरभ 24 फरवरी को लंदन से लौटकर मेरठ आया था। जो इंदिरा नगर स्थित घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रह रहा था। 3 मार्च को पत्नी मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवा मिलाकर उसे सुला दिया। अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को फोन करके बुलाया। सौरभ की निर्ममता से हत्या कर शव के टुकड़े किए और उसे नील ड्रम में भर दिया। ऊपर से सीमेंट का घोल भी डाल दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर 18 मार्च को साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी सुनवाई जिला जज की अदालत में हो रही है।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग