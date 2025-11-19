नीला ड्रम: मुस्कान और साहिल को देख चौंका कैब ड्राइवर, घूमने ले गया था हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हुई गवाही



मर्चेंट नेवी में काम करने वाला सौरभ 24 फरवरी को लंदन से लौटकर मेरठ आया था। जो इंदिरा नगर स्थित घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रह रहा था। 3 मार्च को पत्नी मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवा मिलाकर उसे सुला दिया। अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को फोन करके बुलाया। सौरभ की निर्ममता से हत्या कर शव के टुकड़े किए और उसे नील ड्रम में भर दिया। ऊपर से सीमेंट का घोल भी डाल दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर 18 मार्च को साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी सुनवाई जिला जज की अदालत में हो रही है।