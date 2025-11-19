Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

नीला ड्रम: मुस्कान और साहिल को देख चौंका कैब ड्राइवर, घूमने ले गया था हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हुई गवाही

Meerut blue drum मेरठ में पति की हत्या कर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की सुनवाई जिला जज की अदालत में हो रही है। दोनों को उत्तराखंड और हिमाचल घुमाने वाले कैब ड्राइवर की महत्वपूर्ण गवाही हुई। अब तक 12 लोगों की गवाही हो चुकी है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Narendra Awasthi

Nov 19, 2025

मुस्कान साहिल मामले की हुई सुनवाई (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स-मेटा एआई

Meerut blue drum मेरठ में जिस घटना के बाद नीला ड्रम चर्चा में आया था। उस मामले में हत्यारोपी प्रेमी और प्रेमिका को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश घूमने वाले कैब ड्राइवर की गवाही हुई। वादी की तरफ से वकील ने पूछताछ की। इस दौरान कैब ड्राइवर दोनों को देखकर चौंक गया। लेकिन बताया कि इन्हीं दोनों को घूमाने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ले गए थे। घूमने के दौरान दोनों ने होटल में शराब के गिलास के साथ पार्टियों में शामिल हुए और डांस किया। अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। नील ड्रम मामले में अब तक 12 लोगों की गवाही हो चुकी है

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई


उत्तर प्रदेश के मेरठ के जिला जज की अदालत में मुस्कान और साहिल के खिलाफ मामले की सुनवाई हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्कान और साहिल की पेशी हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड घुमाने वाले कैब ड्राइवर अजब सिंह से दोनों का आमना-सामना हुआ। जिसे देखकर कैब ड्राइवर चौंक गया। लेकिन उसने दोनों को पहचान लिया। उसने कहा कि दोनों को घूमाने के लिए ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश गए थे। इस दौरान दोनों ने जमकर शॉपिंग की और शिमला के मंदिर में शादी भी की। दोनों ने शराब पीते हुए होटल की पार्टियों में डांस किया।

दिल्ली में कैब ड्राइवर को मिले थे दोनों


वादी के अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह के सवालों के जवाब में कैब ड्राइवर अजब सिंह ने बताया कि कंपनी के माध्यम से उसे बुकिंग मिली थी। साहिल और मुस्कान को दिल्ली के चुंगी से गाड़ी में बैठाया था। जिसके सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास मौजूद है। 14 दिनों तक मसूरी, कसौली, शिमला में घूमते रहे। इस दौरान ऐसा नहीं लगा कि दोनों अपराध करके आए हैं।

अब तक 12 लोगों की हो चुकी गवाही


जिला जज की अदालत में अब तक 12 लोगों की गवाही हो चुकी है। जिसमें मृतक सौरभ की मां रेणु देवी, भाई बबलू राजपूत भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नीले ड्रम, चाकू बेचने वाला दुकानदार, मेडिकल स्टोर संचालक, डॉक्टर, दरोगा धर्मेंद्र कुमार और दिनेश, डॉक्टर दिनेश सिंह शामिल हैं। अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। जब साहिल और मुस्कान के वकील कैब चालक अजब सिंह से पूछताछ करेंगे। ‌


क्या थी घटना?


मर्चेंट नेवी में काम करने वाला सौरभ 24 फरवरी को लंदन से लौटकर मेरठ आया था। जो इंदिरा नगर स्थित घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रह रहा था। 3 मार्च को पत्नी मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवा मिलाकर उसे सुला दिया। अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को फोन करके बुलाया। सौरभ की निर्ममता से हत्या कर शव के टुकड़े किए और उसे नील ड्रम में भर दिया। ऊपर से सीमेंट का घोल भी डाल दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर 18 मार्च को साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी सुनवाई जिला जज की अदालत में हो रही है।

Published on:

19 Nov 2025 09:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / नीला ड्रम: मुस्कान और साहिल को देख चौंका कैब ड्राइवर, घूमने ले गया था हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हुई गवाही

मेरठ

उत्तर प्रदेश

