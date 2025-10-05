Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

मेरठ में युवकों का तमंचा लहराते डांस वीडियो वायरल, लोगों में फैली दहशत; पुलिस ने शुरू की जांच

Meerut Crime News: यूपी के मेरठ में युवकों का तमंचा लहराते हुए डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चेतावनी दी है कि यदि हथियार असली पाए गए तो आर्म्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मेरठ

image

Mohd Danish

Oct 05, 2025

meerut gun dance viral video police investigation

मेरठ में युवकों का तमंचा लहराते डांस वीडियो वायरल | AI Generated Image

Gun dance viral video in Meerut: मेरठ के खरखोदा थाना क्षेत्र के अतराड़ा गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक हाथों में तमंचा लहराते हुए फिल्मी गानों पर डांस करता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो ने इलाके में सनसनी फैला दी है।

वीडियो में दिखाई दे रहा आरोपी युवक

जानकारी के अनुसार, वीडियो में दिख रहे युवक अतराड़ा गांव का निवासी मोनीस नवाब बताया जा रहा है। युवक के इस कृत्य से न सिर्फ क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया बल्कि युवाओं के बीच गलत संदेश फैलने की भी आशंका जताई जा रही है।

पुलिस ने शुरू की वीडियो की सत्यता जांच

खरखोदा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियो की सत्यता जांचने के आदेश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यदि हथियार असली पाया गया तो आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय निवासी इस तरह के वीडियो को समाज में नकारात्मक संदेश फैलाने वाला बता रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे वीडियो युवाओं में गलत आदतें और हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकते हैं।

पुलिस ने दी चेतावनी

पुलिस प्रशासन ने सभी युवाओं से अपील की है कि वे हथियारबाजी या उन्माद फैलाने वाले वीडियो न बनाएं और सोशल मीडिया पर अपलोड न करें। प्रशासन ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

