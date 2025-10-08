मेरठ पुलिस ने लोगों को दिया तोहफा, चोरी हुए 40 लाख के 217 मोबाइल सौंपे

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि बरामद हुए मोबाइल फोन में से लगभग 70 प्रतिशत मोबाइल महिलाओं के हैं। चोरों ने पूछताछ में बताया कि वे भीड़भाड़ वाले इलाके में ज्यादा चोरी करते थे और कुछ समय बाद उस फोन को कम दाम पर लोगों को बेच दिया करते थे। क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम काफी दिनों से चोरी हुए फोनों की तलाश कर रही थी।