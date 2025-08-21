Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मेरठ

Meerut News: हम पाकिस्तान में नहीं, भारत में रहते हैं! मेरठ टोल कांड के बाद फौजी परिवार का छलका दर्द

Meerut Toll Plaza Violence News: मेरठ टोल प्लाजा कांड ने एक फौजी परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। कपिल की मां सुनीता को डर है कि जेल से छूटकर आरोपी परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

मेरठ

Mohd Danish

Aug 21, 2025

meerut toll plaza violence fauji family fear court case update
Meerut News: हम पाकिस्तान में नहीं, भारत में रहते हैं! Image Source - Social Media 'X'

Meerut toll plaza violence fauji family fear: यूपी के मेरठ जिले के टोल प्लाजा पर हुए मारपीट कांड ने पीड़ित कपिल और उसके परिवार को हिला कर रख दिया है। घटना के बाद जहां कपिल धीरे-धीरे संभलने की कोशिश कर रहा है, वहीं उसका परिवार अब भी गहरे सदमे और मानसिक तनाव से जूझ रहा है।

मां की चिंता और डर

कपिल की मां सुनीता का कहना है कि आरोपियों की छवि दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति वाली रही है। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर आरोपी जेल से छूटकर बाहर आ गए, तो परिवार को फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुनीता की आंखों में हमेशा भय का साया बना रहता है और वे दिन-रात इसी चिंता में डूबी रहती हैं।

ये भी पढ़ें

संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद! कोर्ट में फिर टली सुनवाई, अब 28 अगस्त को होगी अगली पेशी
सम्भल
sambhal jama masjid harihar mandir dispute court hearing violence update

पिता का साहस और भरोसा

कपिल के पिता कृष्णपाल ने पत्नी को हिम्मत दी और दृढ़ आवाज़ में कहा- “हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम पाकिस्तान में नहीं रहते, यह हमारा अपना भारत है। यहां न्याय व्यवस्था और समाज हमारे साथ खड़ा है।” उन्होंने विश्वास जताया कि अपराधी चाहे जितने ताक़तवर क्यों न हों, सच और कानून के सामने उन्हें झुकना ही पड़ेगा।

फौजी भाई से मिला हौसला

कपिल का बड़ा भाई सचिन कुमार भारतीय सेना में पंजाब में तैनात है। सचिन लगातार परिवार को फोन पर हौसला दे रहे हैं। सेना से जुड़ा होना इस परिवार के लिए गर्व की बात है और यही उनके मनोबल को मज़बूत बनाए रखता है। सुनीता और कृष्णपाल का मानना है कि उनका बेटा देश की रक्षा कर रहा है तो समाज भी उनके साथ खड़ा रहेगा।

मोहल्ले और समाज का सहारा

यह घटना सिर्फ कपिल के परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि मोहल्ले और समाज को भी गहरी चिंता में डाल गई है। हालांकि, इलाके के लोग और रिश्तेदार परिवार का मनोबल बढ़ाने में लगे हुए हैं। सभी का कहना है कि ऐसे हालात में परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मोहल्ले के समर्थन ने सुनीता जैसी मांओं के दिल से थोड़ा डर जरूर कम किया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 03:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Meerut News: हम पाकिस्तान में नहीं, भारत में रहते हैं! मेरठ टोल कांड के बाद फौजी परिवार का छलका दर्द

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.