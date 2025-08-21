Meerut News: हम पाकिस्तान में नहीं, भारत में रहते हैं! मेरठ टोल कांड के बाद फौजी परिवार का छलका दर्द

Meerut toll plaza violence fauji family fear: यूपी के मेरठ जिले के टोल प्लाजा पर हुए मारपीट कांड ने पीड़ित कपिल और उसके परिवार को हिला कर रख दिया है। घटना के बाद जहां कपिल धीरे-धीरे संभलने की कोशिश कर रहा है, वहीं उसका परिवार अब भी गहरे सदमे और मानसिक तनाव से जूझ रहा है।
कपिल की मां सुनीता का कहना है कि आरोपियों की छवि दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति वाली रही है। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर आरोपी जेल से छूटकर बाहर आ गए, तो परिवार को फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। सुनीता की आंखों में हमेशा भय का साया बना रहता है और वे दिन-रात इसी चिंता में डूबी रहती हैं।
कपिल के पिता कृष्णपाल ने पत्नी को हिम्मत दी और दृढ़ आवाज़ में कहा- “हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम पाकिस्तान में नहीं रहते, यह हमारा अपना भारत है। यहां न्याय व्यवस्था और समाज हमारे साथ खड़ा है।” उन्होंने विश्वास जताया कि अपराधी चाहे जितने ताक़तवर क्यों न हों, सच और कानून के सामने उन्हें झुकना ही पड़ेगा।
कपिल का बड़ा भाई सचिन कुमार भारतीय सेना में पंजाब में तैनात है। सचिन लगातार परिवार को फोन पर हौसला दे रहे हैं। सेना से जुड़ा होना इस परिवार के लिए गर्व की बात है और यही उनके मनोबल को मज़बूत बनाए रखता है। सुनीता और कृष्णपाल का मानना है कि उनका बेटा देश की रक्षा कर रहा है तो समाज भी उनके साथ खड़ा रहेगा।
यह घटना सिर्फ कपिल के परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि मोहल्ले और समाज को भी गहरी चिंता में डाल गई है। हालांकि, इलाके के लोग और रिश्तेदार परिवार का मनोबल बढ़ाने में लगे हुए हैं। सभी का कहना है कि ऐसे हालात में परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। मोहल्ले के समर्थन ने सुनीता जैसी मांओं के दिल से थोड़ा डर जरूर कम किया है।