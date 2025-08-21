Meerut News: हम पाकिस्तान में नहीं, भारत में रहते हैं! मेरठ टोल कांड के बाद फौजी परिवार का छलका दर्द

कपिल का बड़ा भाई सचिन कुमार भारतीय सेना में पंजाब में तैनात है। सचिन लगातार परिवार को फोन पर हौसला दे रहे हैं। सेना से जुड़ा होना इस परिवार के लिए गर्व की बात है और यही उनके मनोबल को मज़बूत बनाए रखता है। सुनीता और कृष्णपाल का मानना है कि उनका बेटा देश की रक्षा कर रहा है तो समाज भी उनके साथ खड़ा रहेगा।