नीले ड्रम वाली मुस्कान और बेटी राधा सिर्फ इतने दिन रह पाएंगी साथ, जानें क्या कहते हैं जेल के नियम

मुस्कान के पास कब तक रहेगी बेटी राधा? PC- Patrika
मेरठ : उत्तर प्रदेश के मेरठ में नीले ड्रम वाली मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया है, मुस्कान ने बच्ची का नाम राधा रखा है। मुस्कान के बच्ची को जन्म देते ही एक सवाल खड़ा हो गया कि यह बच्ची है किसकी? पति सौरभ की या ब्वॉयफ्रेंड साहिल की। ज्ञात हो मुस्कान ने अपने पति सौरभ की ब्वॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर हत्या की थी। इसके बाद शव को एक नीले ड्रम में भरकर उसमें कंक्रीट डाल दी थी। सबसे संयोग की बात यह है 24 नवंबर, जिस दिन मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया उसी दिन सौरभ का जन्मदिन भी होता है।
मुस्कान के पति सौरभ के बड़े भाई राहुल ने खुलकर कहा है कि हम बच्ची का डीएनए टेस्ट कराएंगे। अगर वह हमारे सौरभ की बेटी निकली, तो उसे हम अपनाने के लिए तैयार हैं। हम उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। राधा को इस परिवार में उसका हक मिलेगा।
जेल मैनुअल के अनुसार राधा और मुस्कान 6 साल तक एक साथ रह सकती हैं। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा बताते हैं कि बच्चों के लिए जेल में आंगनवाड़ी, टीकाकरण, पढ़ाई और खेलने की पूरी व्यवस्था है। राधा को भी यही सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन छह साल बाद राधा को अपनी मां से अलग होना ही होगा।
अब सवाल यह है कि अगर डीएनए रिपोर्ट में पितृत्व साहिल से जुड़ता है, तो 6 साल बाद राधा किसके पास जाएगी? क्या उसके नाना–नानी उसे अपनाएंगे? क्या साहिल का परिवार उसे स्वीकार करेगा? या फिर बाल संरक्षण विभाग उसकी देखरेख का जिम्मा संभालेगा?
26 नवंबर को मुस्कान अपनी बेटी को लेकर जेल में पहुंची, अब जेल में ही रहेंगी। जेल में पहुंचते ही सबसे पहले जेल के डॉक्टर्स ने मुस्कान और उसकी बेटी का हेल्थ चेकअप किया। उनकी सारी हेल्थ डिटेल्स देखी। इसके बाद उन्हें जिला जेल में दाखिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, मुस्कान बेटी को गोद में लेकर खिलाती रही। हालांकि, उसकी निगाहें किसी अपने को ढूंढ रही थीं, लेकिन कोई उससे मिलने नहीं पहुंचा।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग