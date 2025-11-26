नीले ड्रम वाली मुस्कान और बेटी राधा सिर्फ इतने दिन रह पाएंगी साथ, जानें क्या कहते हैं जेल के नियम

मेरठ : उत्तर प्रदेश के मेरठ में नीले ड्रम वाली मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया है, मुस्कान ने बच्ची का नाम राधा रखा है। मुस्कान के बच्ची को जन्म देते ही एक सवाल खड़ा हो गया कि यह बच्ची है किसकी? पति सौरभ की या ब्वॉयफ्रेंड साहिल की। ज्ञात हो मुस्कान ने अपने पति सौरभ की ब्वॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर हत्या की थी। इसके बाद शव को एक नीले ड्रम में भरकर उसमें कंक्रीट डाल दी थी। सबसे संयोग की बात यह है 24 नवंबर, जिस दिन मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया उसी दिन सौरभ का जन्मदिन भी होता है।