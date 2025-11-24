नीले ड्रम वाली मुस्कान को जेल से निकालकर करना पड़ा अस्पताल में एडमिट? यह वजह आई सामने

मेरठ : पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में मेरठ जेल में बंद चर्चित आरोपी नीले ड्रम वाली मुस्कान रस्तोगी को रविवार देर रात अचानक तेज पेट दर्द होने पर जेल से मेडिकल कॉलेज के गायनेकोलॉजी वार्ड में भर्ती कराया गया। मुस्कान 9 महीने की प्रेग्नेंट हैं, मुस्कान की डिलीवरी कभी भी हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि आज मुस्कान बच्चे को जन्म दे सकती हैं। संयोग देखिए, आज मृतक पति सौरभ राजपूत का जन्मदिन भी है।