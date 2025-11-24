नीले ड्रम वाली मुस्कान को जेल से निकालकर करना पड़ा अस्पताल में एडमिट? यह वजह आई सामने

मेरठ जेल में बंद मुस्कान को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, PC- Patrika
मेरठ : पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में मेरठ जेल में बंद चर्चित आरोपी नीले ड्रम वाली मुस्कान रस्तोगी को रविवार देर रात अचानक तेज पेट दर्द होने पर जेल से मेडिकल कॉलेज के गायनेकोलॉजी वार्ड में भर्ती कराया गया। मुस्कान 9 महीने की प्रेग्नेंट हैं, मुस्कान की डिलीवरी कभी भी हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि आज मुस्कान बच्चे को जन्म दे सकती हैं। संयोग देखिए, आज मृतक पति सौरभ राजपूत का जन्मदिन भी है।
मुस्कान रस्तोगी और उसके बॉयफ्रेंड साहिल पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या कर शव को नीले प्लास्टिक के ड्रम में भरकर फेंक दिया था। इस सनसनीखेज मामले के बाद मुस्कान पूरे देश में 'नीले ड्रम वाली मुस्कान' के नाम से चर्चित हो गई। गिरफ्तारी के समय वह डेढ़ महीने की प्रेग्नेंट थी। यह उसका दूसरा बच्चा है। पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था।
गायनेकोलॉजी विभाग की एचओडी डॉ. शगुन ने बताया कि मुस्कान की 5 डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। बच्चे का वजन करीब ढाई किलो है। मुस्कान में फिलहाल फ्लूइड की कमी है, जिससे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। डॉक्टरों का प्रयास है कि डिलीवरी नॉर्मल ही हो। जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया, 'प्रेग्नेंसी का समय पूरा हो चुका है। जेल में ही दर्द बढ़ने पर तुरंत मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।'
मुस्कान को देखने और वीडियो बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज में भारी भीड़ जमा हो रही है। वार्ड के बाहर महिला-पुरुष पुलिसकर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। गैलरी बार-बार खाली कराई जा रही है। इससे आम मरीज और उनके तीमारदार परेशान हैं। एक तीमारदार लोकेश कुमार सैनी ने शिकायत की, 'मुस्कान के आने के बाद पूरा वार्ड बंद कर दिया जाता है। हमें आने-जाने में बहुत दिक्कत हो रही है।'
