मेरठ

‘शादी का झांसा देकर रेप…’: दो बच्चों की मां ने कांस्टेबल पर लगाए गंभीर आरोप

मेरठ में एक महिला ने सिपाही पर रेप का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि सिपाही ने उसे शादी का लालच देकर दुष्कर्म किया। वह पहले से ही दो बच्चों की मां है।

2 min read

मेरठ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 10, 2025

रेप का प्रतीकात्मक फोटो।

मेरठ : पुलिस को समाज का रक्षक माना जाता है, लेकिन जब वही रक्षक भक्षक बन जाए, तो विश्वास का आधार ही हिल जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसा ही शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक दो बच्चों की मां ने कांस्टेबल विवेक चौधरी पर शादी का लालच देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि सिपाही ने पहले शादी का वादा किया, लेकिन अब मुकर गया। इस शिकायत ने मेरठ पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मचा दिया है।

घटना एक साल पुरानी है। आरोपी कांस्टेबल विवेक चौधरी तब ब्रह्मपुरी थाने में तैनात था। पीड़िता के एक रिश्तेदार को किसी मामले में पुलिस हिरासत में लिया गया था, उसी दौरान सिपाही की महिला से मुलाकात हुई। मदद के बहाने बातचीत शुरू हुई, जो धीरे-धीरे निजी रंग लेने लगी। महिला का आरोप है कि इसी सिलसिले में विवेक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जब शादी के लिए दबाव डाला, तो सिपाही ने साफ मना कर दिया और दूरी बनाने लगा।

पीड़िता ने इस धोखे की शिकायत सीधे एसएसपी मेरठ से की है। अपनी शिकायत में उसने कहा, 'सिपाही ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। अब वह फोन तक नहीं उठाता।' महिला दो बच्चों की मां होने के बावजूद इस सदमे से जूझ रही है।

आरोपों के बाद सिपाही का ट्रांसफर और छुट्टी

आरोप लगते ही विवेक चौधरी ने अपनी तैनाती बदल ली। पहले वह कंकरखेड़ा थाने में ट्रांसफर हो गया, फिर सीओ दौराला का हमराह बन गया। लेकिन शिकायत के बाद वह फिलहाल छुट्टी पर है। सीओ दौराला प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया, 'मामला हमारे संज्ञान में है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी।'

महिला ने किया था कार्रवाई से इनकार

जांच की कमान सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना को सौंपी गई है। उन्होंने खुलासा किया कि इस मामले में पहले भी एक जांच हुई थी, जिसमें पीड़िता ने लिखित रूप से कार्रवाई से इनकार कर दिया था। लेकिन अब नई शिकायत के साथ मामला फिर से गरमाया है। सीओ ने कहा, 'पूरी जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी। अगर आरोप सही पाए गए, तो सख्त कार्रवाई होगी।'

Published on:

10 Oct 2025 06:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / 'शादी का झांसा देकर रेप…': दो बच्चों की मां ने कांस्टेबल पर लगाए गंभीर आरोप

