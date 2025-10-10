‘शादी का झांसा देकर रेप…’: दो बच्चों की मां ने कांस्टेबल पर लगाए गंभीर आरोप

मेरठ : पुलिस को समाज का रक्षक माना जाता है, लेकिन जब वही रक्षक भक्षक बन जाए, तो विश्वास का आधार ही हिल जाता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसा ही शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक दो बच्चों की मां ने कांस्टेबल विवेक चौधरी पर शादी का लालच देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि सिपाही ने पहले शादी का वादा किया, लेकिन अब मुकर गया। इस शिकायत ने मेरठ पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मचा दिया है।