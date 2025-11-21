रेप पीड़िता ने थाने में खाया जहर बोली- मकान मालिक ही मेरे बेटे का बाप, मचा हड़कंप

मेरठ के महिला थाने में शुक्रवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई। जब एक युवती ने अचानक जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश कर दी। जैसे ही महिला सिपाही उसे संभालने के लिए आगे बढ़ीं, युवती जमीन पर गिर पड़ी। स्थिति गंभीर होती देख पुलिसकर्मी उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गईं। जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने हालत को नाजुक बताते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। होश में आने के बाद युवती ने जो कहानी सुनाई। उसने पुलिस व प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए।