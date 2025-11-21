रेप पीड़िता ने थाने में खाया जहर बोली- मकान मालिक ही मेरे बेटे का बाप, मचा हड़कंप

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
मेरठ के महिला थाने में शुक्रवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई। जब एक युवती ने अचानक जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश कर दी। जैसे ही महिला सिपाही उसे संभालने के लिए आगे बढ़ीं, युवती जमीन पर गिर पड़ी। स्थिति गंभीर होती देख पुलिसकर्मी उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गईं। जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने हालत को नाजुक बताते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। होश में आने के बाद युवती ने जो कहानी सुनाई। उसने पुलिस व प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए।
पीड़िता का कहना है कि वह मूल रूप से बांदा की रहने वाली है। करीब दो साल पहले मेरठ के गंगानगर इलाके में किराए पर रहने आई थी। इसी दौरान मकान मालिक ने पहले उसे धमकाकर और फिर भरोसा जीतकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। युवती का यह भी आरोप है कि दो साल तक वह लगातार शोषण का शिकार हुई। इसी दौरान वह गर्भवती भी हुई। उसके मुताबिक, उसके बच्चे का वास्तविक पिता वही मकान मालिक है।
जब युवती ने आरोपी से शादी की बात कही तो उसने इंकार कर दिया। जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता का दावा है कि आरोपी ने न सिर्फ उसे, बल्कि उसके बच्चे को खत्म करने की चेतावनी तक दे डाली। इसी बीच उसे पता चला कि आरोपी की शादी 24 नवंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली है। जिसके बाद उसकी चिंता और बढ़ गई।
युवती का कहना है कि वह दो बार पुलिस में लिखित शिकायत किया। लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लगातार उपेक्षा से परेशान होकर उसने थाने में ही जीवन समाप्त करने का प्रयास किया। पीड़िता का कहना है कि वह अब केवल न्याय चाहती है। अपनी तथा अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर बेहद डरी हुई है। हालांकि की पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में मामला सत्य पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
