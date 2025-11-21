नीले ड्रम वाली मुस्कान का मकान बना डर का दूसरा नाम, ‘अपशगुन का घर कहकर लोग हट जा रहे पीछे

24 फरवरी को सौरभ मुस्कान का जन्मदिन मनाने मेरठ लौटे थे। मुस्कान ने उसी रात खाने में नशीला पदार्थ मिलाया। सौरभ गहरी नींद में चला गया। तभी मुस्कान ने साहिल को बुलाया। मुस्कान ने सो रहे सौरभ के सीने में चाकू से वार किया। दोनों ने शव को बाथरूम में खींचकर ले गए। और चार हिस्सों में काट दिया। बाद में बड़ी क्षमता वाला प्लास्टिक ड्रम लाकर शरीर के टुकड़े उसमें डालकर छिपा दिए। मामला सामने आने के बाद काफी दिनों तक मीडिया की सुर्खियों में रहा। नीले ड्रम के मुस्कान की कहानी प्रदेश ही नहीं देशभर में चर्चा का विषय रही है।