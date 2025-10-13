Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा इलाका, बच्‍ची से रेप करने के आरोपी खतरनाक क्रिमिनल के सीने में उतार दी गोली

मेरठ पुलिस ने सोमवार सुबह मुठभेड़ में रेपिस्ट को मार गिराया। मुठभेड़ सरुरपुर थाना क्षेत्र के जंगलों के पास हुई है। पुलिस से घिरता देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। उसके सीने में गोली लगी है।

less than 1 minute read

मेरठ

image

Aman Pandey

Oct 13, 2025

meerut encounter

मेरठ पुलिस को सोमवार सुबह बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो मासूम बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले 25 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी शहजाद उर्फ निक्की को एक मुठभेड़ में मार गिराया। यह एनकाउंटर सरुरपुर थाना क्षेत्र के जंगलों के पास हुआ।

पुलिस ने घेरा तो बदमाश ने की फायरिंग

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि पुलिस सरुरपुर क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तभी संदिग्ध बाइक सवार बदमाश शहजाद उर्फ निक्की आता दिखा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह भागने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बचाव में जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जो बदमाश शहजाद को लगी और वह ढेर हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

रेपिस्ट था शहजाद, रेप पीड़िता के घर की थी फायरिंग

एसएसपी के अनुसार, मारा गया बदमाश शहजाद उर्फ निक्की मेरठ के बहसूमा का रहने वाला था। उस पर सात गंभीर मुकदमे दर्ज थे। वह मुख्य रूप से रेपिस्ट था। इससे पहले भी वह 5 साल की बच्ची से रेप के मामले में 5 साल की सजा काटकर बाहर आया था। बाहर आने पर दोबारा शहजाद ने हाल ही में एक 7 साल की बच्ची से रेप किया था, जिसकी हालत गंभीर है। रविवार रात को शहजाद ने बच्ची के घर जाकर फायरिंग की थी। उसके परिवार वालों को डराया-धमकाया था।

मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

पुलिस ने शहजाद की डेडबॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। एनकाउंटर वाली जगह पर एसपी देहात अभिजीत कुमार, सीओ सरधना ने पहुंचकर जानकारी ली। फोरेंसिक टीम मौके से अहम सबूत जुटा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2025 10:39 am

Published on:

13 Oct 2025 09:46 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा इलाका, बच्‍ची से रेप करने के आरोपी खतरनाक क्रिमिनल के सीने में उतार दी गोली

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

किचन का खौफनाक कांड; पत्नी ने फोन कर कहा-तुम जल्दी घर आ जाओ… पति पहुंचा तो उड़ गए होश

woman shot in head after entering house
मेरठ

‘शादी का झांसा देकर रेप…’: दो बच्चों की मां ने कांस्टेबल पर लगाए गंभीर आरोप

मेरठ

Vidhayak Buffalo: 8 करोड़ का “विधायक”- काजू-बादाम खाता है, एसी में रहता है, और सालाना कमाई 50 लाख

Vidhayak Buffalo (फोटो सोर्स : Whatsapp )
मेरठ

मेरठ पुलिस ने लोगों को दिया तोहफा, चोरी हुए 40 लाख के 217 मोबाइल सौंपे

मेरठ

पहले लड़की को पिलाई शराब, फिर गला रेता, मोहब्बत कैसे बनी कत्ल की वजह

मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.