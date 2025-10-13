मेरठ पुलिस को सोमवार सुबह बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो मासूम बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले 25 हजार के इनामी कुख्यात अपराधी शहजाद उर्फ निक्की को एक मुठभेड़ में मार गिराया। यह एनकाउंटर सरुरपुर थाना क्षेत्र के जंगलों के पास हुआ।
एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि पुलिस सरुरपुर क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी, तभी संदिग्ध बाइक सवार बदमाश शहजाद उर्फ निक्की आता दिखा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह भागने लगा और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बचाव में जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जो बदमाश शहजाद को लगी और वह ढेर हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
एसएसपी के अनुसार, मारा गया बदमाश शहजाद उर्फ निक्की मेरठ के बहसूमा का रहने वाला था। उस पर सात गंभीर मुकदमे दर्ज थे। वह मुख्य रूप से रेपिस्ट था। इससे पहले भी वह 5 साल की बच्ची से रेप के मामले में 5 साल की सजा काटकर बाहर आया था। बाहर आने पर दोबारा शहजाद ने हाल ही में एक 7 साल की बच्ची से रेप किया था, जिसकी हालत गंभीर है। रविवार रात को शहजाद ने बच्ची के घर जाकर फायरिंग की थी। उसके परिवार वालों को डराया-धमकाया था।
पुलिस ने शहजाद की डेडबॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। एनकाउंटर वाली जगह पर एसपी देहात अभिजीत कुमार, सीओ सरधना ने पहुंचकर जानकारी ली। फोरेंसिक टीम मौके से अहम सबूत जुटा रही है।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग