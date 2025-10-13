एसएसपी के अनुसार, मारा गया बदमाश शहजाद उर्फ निक्की मेरठ के बहसूमा का रहने वाला था। उस पर सात गंभीर मुकदमे दर्ज थे। वह मुख्य रूप से रेपिस्ट था। इससे पहले भी वह 5 साल की बच्ची से रेप के मामले में 5 साल की सजा काटकर बाहर आया था। बाहर आने पर दोबारा शहजाद ने हाल ही में एक 7 साल की बच्ची से रेप किया था, जिसकी हालत गंभीर है। रविवार रात को शहजाद ने बच्ची के घर जाकर फायरिंग की थी। उसके परिवार वालों को डराया-धमकाया था।