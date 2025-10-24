Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

सड़क पर नाक रगड़वाने वाला BJP नेता अब खुद गिड़गिड़ाया, विकुल का नया वीडियो बढ़ा गया सस्पेंस

मेरठ में कारोबारी से सड़क पर माफी मंगवाने वाला भाजपा नेता विकुल चपराणा अब पुलिस दबिश के बाद सोशल मीडिया पर सफाई देते नजर आ रहा है। गिरफ्तारी से पहले ही फरार विकुल ने वीडियो जारी कर कहा- "मैंने किसी को नाक रगड़ने को नहीं कहा, बस गुस्से में गलती हो गई।

2 min read

मेरठ

image

Mahendra Tiwari

Oct 24, 2025

भाजपा नेता बिकुल फोटो सोर्स पत्रिका

भाजपा नेता बिकुल फोटो सोर्स पत्रिका

मेरठ में भाजपा नेता विकुल चपराणा का वीडियो वायरल होने के बाद अब पूरा मामला पलट गया है। कभी सत्ता के नशे में कारोबारी से सड़क पर नाक रगड़वाकर माफी मंगवाने वाला यही नेता अब पुलिस कार्रवाई की आहट मिलते ही खुद दया की भीख मांगता दिख रहा है।

मेरठ पुलिस ने बुधवार रात पुलिस ने उसके खिलाफ धाराएं बढ़ाते हुए गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। लेकिन इससे पहले ही वह फरार हो गया। माना जा रहा है कि उसे दबिश की खबर पहले ही मिल गई थी। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि उसकी तलाश जारी है। जबकि विकुल सोशल मीडिया पर लगातार सफाई वाले वीडियो डाल रहा है। अपने ताज़ा वीडियो में विकुल चपराणा ने कहा कि वायरल क्लिप में जो दिखाया जा रहा है। वह पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। उसने दावा किया कि व्यापारी सत्यम रस्तोगी की किसी अन्य व्यक्ति से बहस हो गई थी। उसी दौरान विवाद बढ़ गया। उसने बताया कि सत्यम ने मंत्री सोमेंद्र तोमर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। जिसका उसने विरोध किया था। इसके बाद सत्यम ने उसे और उसके परिवार को गालियां दीं। तभी उसने गुस्से में कहा कि अगर सबके सामने अपशब्द बोले हैं। तो सबके सामने माफी भी मांगो। लेकिन किसी से नाक रगड़वाई नहीं।

मंत्री का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं

विकुल ने आगे कहा कि जिस दिन घटना हुई। उसी शाम पुलिस सत्यम को थाने ले गई थी। वह खुद भी थाने पहुंचा था। ताकि मामला शांत हो सके। उसने कहा कि उसका मकसद किसी का त्योहार खराब करना नहीं था। उसने मंत्री सोमेंद्र तोमर का नाम खींचे जाने पर नाराजगी जताई। कहा कि मंत्री का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है।

भाजपा नेता ने वैश्य समाज और सत्यम रस्तोगी दोनों से मांगी क्षमा

नेता ने यह भी कहा कि न तो उसने और न उसके साथियों ने सत्यम से मारपीट की या कोई तोड़फोड़ की। “अगर मैंने कुछ गलत किया है। तो पुलिस या समाज जो भी फैसला करेगा। मैं मानने को तैयार हूं। विकुल ने कहा। साथ ही उसने स्वीकार किया कि गुस्से में उससे कुछ अपशब्द जरूर निकल गए थे। जिसके लिए वह वैश्य समाज और सत्यम रस्तोगी दोनों से क्षमा मांगता है। अंत में विकुल ने अपील की कि बिना जांच के उसे दोषी न ठहराया जाए और कहा कि वीडियो को जानबूझकर काट-छांटकर वायरल किया गया है। उसने कहा कि मैं सिर्फ निष्पक्ष जांच चाहता हूं। और एक बार फिर सबके सामने माफी मांगता हूं।

24 Oct 2025 04:03 pm

सड़क पर नाक रगड़वाने वाला BJP नेता अब खुद गिड़गिड़ाया, विकुल का नया वीडियो बढ़ा गया सस्पेंस

मंत्री बाप है तेरा…भाजपा नेता ने बीच सड़क पर रगड़वाई नाक, हाथ जोड़कर मंगवाई माफी, कार के शीशे भी तोड़े

Meerut news, UP news
मेरठ

दीपावली के बाद मेरठ की हवा हुई जहरीली! AQI 300 के पार, धुंए की चादर में लिपटा शहर; सांस के मरीजों की बढ़ी परेशानी

meerut diwali pollution aqi cross 300 smog air quality health risk
मेरठ

फिल्मी अंदाज में हुई चोरी की वारदात, नई पत्नी ने अपने ही पति के घर से उड़ा लिए 30 लाख, खुलासा हुआ तो दंग रह गई पुलिस

wife orchestrates 30 lakh theft to save brother Meerut
मेरठ

पूर्व CM हरीश रावत की कार हाईवे पर डिवाइडर से टकराई, सिर में लगी चोट; मचा हड़कंप

uttarakhand ex cm harish rawat car accident meerut delhi dehradun highway
मेरठ

सपा नेता की रिंग सेरेमनी की फोटो देख भड़की महिला, बोली- मुझे 3 साल तक धोखे में रखा…खुद कर रहा शादी; हंगामा

मेरठ
