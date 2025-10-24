सड़क पर नाक रगड़वाने वाला BJP नेता अब खुद गिड़गिड़ाया, विकुल का नया वीडियो बढ़ा गया सस्पेंस

मेरठ पुलिस ने बुधवार रात पुलिस ने उसके खिलाफ धाराएं बढ़ाते हुए गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। लेकिन इससे पहले ही वह फरार हो गया। माना जा रहा है कि उसे दबिश की खबर पहले ही मिल गई थी। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि उसकी तलाश जारी है। जबकि विकुल सोशल मीडिया पर लगातार सफाई वाले वीडियो डाल रहा है। अपने ताज़ा वीडियो में विकुल चपराणा ने कहा कि वायरल क्लिप में जो दिखाया जा रहा है। वह पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। उसने दावा किया कि व्यापारी सत्यम रस्तोगी की किसी अन्य व्यक्ति से बहस हो गई थी। उसी दौरान विवाद बढ़ गया। उसने बताया कि सत्यम ने मंत्री सोमेंद्र तोमर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। जिसका उसने विरोध किया था। इसके बाद सत्यम ने उसे और उसके परिवार को गालियां दीं। तभी उसने गुस्से में कहा कि अगर सबके सामने अपशब्द बोले हैं। तो सबके सामने माफी भी मांगो। लेकिन किसी से नाक रगड़वाई नहीं।