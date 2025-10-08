पहले लड़की को पिलाई शराब, फिर गला रेता, मोहब्बत कैसे बनी कत्ल की वजह

प्रेमी मनोज मास्टर (50) ने शराब पिलाने के बाद अनीता (40) का गला रेतकर जान ले ली। शक था कि अनीता के अन्य लोगों से संबंध हैं। इसी जलन में उसने वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद शव को टीपीनगर औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-8 की झाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। शनिवार दोपहर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी एंड टेक्नोलॉजी के पास सड़क किनारे झाड़ियों में महिला का शव मिला था। गले पर चाकू से वार के गहरे निशान थे। महिला के दाहिने हाथ पर ‘दीपक’, ‘धर्मपाल’ और ‘अनीता’ नाम खुदे हुए थे। पुलिस ने शव को मोर्चरी भेजकर पहचान की कोशिश शुरू की। मंगलवार को परतापुर क्षेत्र के डूंगरावली गांव की अनीता के परिजनों ने शव की पहचान की। अनीता पिछले कुछ दिनों से लापता थी। जांच में उसका नाम सामने आने पर पुलिस ने गांव के ही मनोज मास्टर को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली।