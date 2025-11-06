मेरठ-करनाल हाईवे पर दर्दनाक हादसाः दो दोस्तों की मौत, तीसरा गंभीर; एक झटके में बुझ गए दो घरों के चिराग”

हर्षित के पिता रामबीर ने बताया कि हर्षित परिवार का इकलौता बेटा था। तीन बहनों के बीच वह सबसे छोटा था। परिवार एक बहन की शादी की तैयारी में जुटा था। लेकिन अचानक हुए हादसे ने सारी खुशियां मातम में बदल दीं। हर्षित की मां अपने बेटे का शव देखकर बार-बार बेहोश होती रहीं। नितिन के पिता पवन ने बताया कि बेटा पॉलिटेक्निक में पढ़ाई के साथ-साथ दिल्ली पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा था। उसका बड़ा भाई शिवा हाल ही में यूपी पुलिस में चयनित हुआ है और मुरादाबाद में प्रशिक्षण ले रहा है। नितिन की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हादसे ने न सिर्फ दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। बल्कि हेलमेट की अनदेखी के खतरनाक परिणामों की ओर भी बड़ा संदेश छोड़ गया।