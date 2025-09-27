UP News : 14 वर्षीय रेप पीड़िता बनी मां, अब नवजात बेटी दिलाएगी आरोपी को सजा!

मेरठ की रहने वाली एक 14 साल की किशोरी ने बेटी को जन्म दिया है। एक युवक पांच महीने से किशोरी का शारीरिक शोषण कर रहा था। वह गर्भवती हुई तो इस घटना का पता चल सका। मामला खुलने पर पता चला था कि पड़ोस के ही युवक ने पांच महीने तक लगातार किशोरी का शारीरिक शोषण किया। जब किशोरी का शोषण किया गया तो उसकी उम्र महज 13 वर्ष थी। अब जब वह मां बनी हो तो उसकी उम्र 14 वर्ष हो गई है। किशोरी गर्भवती है इस बात का पता तब चला एक दिन घर पर ही उसकी तबीयत खराब हुई। हालत बिगड़ने पर परिजन किशोरी को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे तो पता चला कि वह गर्भवती है। यह सुनते ही परिवार वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। किशोरी से पूछा गया तो उसने बताया कि पड़ोसी इजमाम पिछले पांच माह से उसका शोषण कर रहा है। डरा-धमकाकर उसका शोषण करता चला आ रहा है।