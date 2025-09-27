Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मेरठ

UP News : 14 वर्षीय रेप पीड़िता बनी मां, अब नवजात बेटी दिलाएगी आरोपी को सजा!

UP News : किशोरी गर्भवती है इस बात का पता लेट चला तो चिकित्सकों ने गर्भपात से इंकार कर दिया। अब किशोरी ने बेटी को जन्म दिया है।

मेरठ

Shivmani Tyagi

Sep 27, 2025

Newborn Bay
प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

UP News : मेरठ की रहने वाली 14 वर्षीय रेप पीड़िता ने नवजात शिशु को जन्म दिया है। जच्चा-बच्चा दोनों की हालत ठीक है। पुलिस ने नवजात शिशु को एक अनाथालय में भर्ती कराया है। अब शिशु का डीएनए सेंपल लिया गया है। माना जा रहा है यही सेंपल अब आरोपी को सजा दिलाने में मदद करेंगे। आरोपों के अनुसार एक व्यक्ति ने डरा-धमकाकर पांच महीनें तक किशोरी का शोषण किया था। इसी दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब पीड़िता मां बनी है।

जानिए पूरा मामला

मेरठ की रहने वाली एक 14 साल की किशोरी ने बेटी को जन्म दिया है। एक युवक पांच महीने से किशोरी का शारीरिक शोषण कर रहा था। वह गर्भवती हुई तो इस घटना का पता चल सका। मामला खुलने पर पता चला था कि पड़ोस के ही युवक ने पांच महीने तक लगातार किशोरी का शारीरिक शोषण किया। जब किशोरी का शोषण किया गया तो उसकी उम्र महज 13 वर्ष थी। अब जब वह मां बनी हो तो उसकी उम्र 14 वर्ष हो गई है। किशोरी गर्भवती है इस बात का पता तब चला एक दिन घर पर ही उसकी तबीयत खराब हुई। हालत बिगड़ने पर परिजन किशोरी को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे तो पता चला कि वह गर्भवती है। यह सुनते ही परिवार वालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। किशोरी से पूछा गया तो उसने बताया कि पड़ोसी इजमाम पिछले पांच माह से उसका शोषण कर रहा है। डरा-धमकाकर उसका शोषण करता चला आ रहा है।

इसलिए दिया देना पड़ा बेटी को जन्म ( UP News )

यह पता चलते ही किशोरी के पिता ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय ने इसे जेल भेज दिया। इस घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर से सलाह ली तो पता चला कि गर्भपात नहीं हो सकता इससे किशोरी की मां को जान का खतरा हो सकता है। इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा। अब कुछ दिन पहले ही किशोरी ने नवजात शिशु को जन्म दिया। जन्म देने के बाद नवजात को अनाथ आश्रम भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि बच्ची और उसकी मां के डीएनए सैंपल लिए हैं। आरोपी के डीएनए सेंपल भी लिए गए हैं। अब इन सभी सेंपल का मिलान किया जाएगा जिससे आरोपी के खिलाफ सटीक सबूत जुटाए जा सकेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2025 11:36 am

Published on:

27 Sept 2025 11:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / UP News : 14 वर्षीय रेप पीड़िता बनी मां, अब नवजात बेटी दिलाएगी आरोपी को सजा!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.