12 अगस्त 2025,

मंगलवार

मेरठ

UP News : रक्षा बंधन के लिए जा रही महिला को अचानक होने लगी प्रसव पीड़ा, रुकवानी पड़ी वंदेभारत

UP News : ट्रेन मेरठ स्टेशन से सहारनपुर के लिए रवाना हुई तो महिला को पीड़ा बढ़ने लगी। इसके बाद दौराला में ट्रेन रोककर महिला को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया।

मेरठ

Shivmani Tyagi

Aug 12, 2025

UP News : मेरठ से सहारनपुर जा रही एक महिला को अचानक चलती ट्रेन में प्रसव पीड़ा होने लगी। महिला की हालत बिगड़ी तो आनन-फानन में वंदेभारत ट्रेन को दौराला रेलवे स्टेशन पर रुकवाना पड़ा। बाद में महिला को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अचानक चलती ट्रेन में चीखने लगी महिला

दिल्ली से सहारनपुर के लिए रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रही एक महिला की सोमवार रात अचानक हालत बिगड़ गई। महिला को चलती ट्रेन में प्रसव पीड़ा होने लगी। अभी यह ट्रेन मेरठ से निकली ही थी कि महिला की बिगड़ती हालत को देखते हुए ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों ने लोको पायलट को इसकी सूचना दी। लोको पायलट ने दौराला स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया। दौराला स्टेशन पर महिला के लिए मदद मांगी गई। रेलवे की टीम बोगी में पहुंची और महिला को सहायता देते हुए दौरला से मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

रक्षा बंधन पर अपने घर गई थी महिला ( UP News )

देवबंद की रहने वाली भारती अपने पति सोनू के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। सोनू ने बताया कि रक्षा बंधन पर वह अपनी पत्नी को मायके लेकर गया था। अचानक चलती ट्रेन में उसकी तबीयत बिगड़ गई। महिला के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर अन्य यात्रियों ने रेलवे सहायता नंबर पर कॉल कर दी। यात्रियों ने कहा कि अगले स्टेशन पर ट्रेन को रोककर महिला को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाए। इस तरह दौराला स्टेशन पर मेडिकल टीम पहुंच गई और महिला को आनन-फानन में प्राथमिक उपचार देकर मेरठ अस्पताल ले जाया गाय। मेरठ में चिकित्सकों ने बताया कि महिला सही समय पर अस्पताल पहुंच गई वर्ना तो परेशानी बढ़ सकती थी।

12 Aug 2025 11:24 am

12 Aug 2025 11:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / UP News : रक्षा बंधन के लिए जा रही महिला को अचानक होने लगी प्रसव पीड़ा, रुकवानी पड़ी वंदेभारत

