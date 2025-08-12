UP News : रक्षा बंधन के लिए जा रही महिला को अचानक होने लगी प्रसव पीड़ा, रुकवानी पड़ी वंदेभारत

दिल्ली से सहारनपुर के लिए रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रही एक महिला की सोमवार रात अचानक हालत बिगड़ गई। महिला को चलती ट्रेन में प्रसव पीड़ा होने लगी। अभी यह ट्रेन मेरठ से निकली ही थी कि महिला की बिगड़ती हालत को देखते हुए ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों ने लोको पायलट को इसकी सूचना दी। लोको पायलट ने दौराला स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया। दौराला स्टेशन पर महिला के लिए मदद मांगी गई। रेलवे की टीम बोगी में पहुंची और महिला को सहायता देते हुए दौरला से मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
देवबंद की रहने वाली भारती अपने पति सोनू के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। सोनू ने बताया कि रक्षा बंधन पर वह अपनी पत्नी को मायके लेकर गया था। अचानक चलती ट्रेन में उसकी तबीयत बिगड़ गई। महिला के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर अन्य यात्रियों ने रेलवे सहायता नंबर पर कॉल कर दी। यात्रियों ने कहा कि अगले स्टेशन पर ट्रेन को रोककर महिला को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाए। इस तरह दौराला स्टेशन पर मेडिकल टीम पहुंच गई और महिला को आनन-फानन में प्राथमिक उपचार देकर मेरठ अस्पताल ले जाया गाय। मेरठ में चिकित्सकों ने बताया कि महिला सही समय पर अस्पताल पहुंच गई वर्ना तो परेशानी बढ़ सकती थी।