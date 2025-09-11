छात्रा ने सुनाई दास्तां तो खौल उठा खून, महिलाओं ने मनचले को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, कपड़े तक फाड़े

मेरठ के टीपीनगर में एक छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले मनचले को छात्रा के परिजनों ने सबक सिखाया। परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। उसके कपड़े तक फाड़ डाले। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो मेंदिख रहा है कि भीड़ एक युवक की पिटाई कर रही है और उससे पूछताछ कर रही है।