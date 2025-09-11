छात्रा ने सुनाई दास्तां तो खौल उठा खून, महिलाओं ने मनचले को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, कपड़े तक फाड़े

मेरठ के टीपीनगर में एक छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले मनचले को छात्रा के परिजनों ने सबक सिखाया। परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। उसके कपड़े तक फाड़ डाले। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो मेंदिख रहा है कि भीड़ एक युवक की पिटाई कर रही है और उससे पूछताछ कर रही है।
यह घटना तब हुई जब बीए की छात्रा कॉलेज से घर लौट रही थी। आरोपी ने उसका रास्ता रोका और दोस्ती का दबाव बनाया। छात्रा के मना करने पर आरोपी ने मारपीट और खींचतान शुरू कर दी। उसने छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी।
छात्रा ने घर आकर अपने परिवार को पूरी बात बताई। इसके बाद उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, इससे पहले ही परिवार की महिलाओं ने आरोपी को पकड़ लिया। उन्होंने उसे जमकर पीटा और उसके कपड़े फाड़ दिए, जिसके बाद आरोपी वहां से भागने में कामयाब रहा।
दो दिन बाद इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में भीड़ आरोपी की पिटाई करती दिख रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।