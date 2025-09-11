Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मेरठ

छात्रा ने सुनाई दास्तां तो खौल उठा खून, महिलाओं ने मनचले को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, कपड़े तक फाड़े

Viral Video: मेरठ में छेड़छाड़ के खिलाफ परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने छात्रा से बदसलूकी करने वाले आरोपी की जमकर पिटाई की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मेरठ

Aman Pandey

Sep 11, 2025

Uttar Pradesh News, Uttar Pradesh Viral Video, Uttar Pradesh Latest News, Uttar Pradesh Hindi News, Meerut News, Meerut Hindi News, Meerut Latest News, Molestation, Ruckus, Video Viral,उत्तर प्रदेश न्यूज, उत्तर प्रदेश वायरल वीडियो, उत्तर प्रदेश लेटेस्ट न्यूज, उत्तर प्रदेश हिंदी न्यूज, मेरठ न्यूज, मेरठ हिंदी न्यूज, मेरठ लेटेस्ट न्यूज, छेड़छाड़, हंगामा, वीडियो वायरल
मेरठ में छात्रा से छेड़छाड़ और हाथ पकड़कर खींचतान करने वाले आरोपी को महिलाओं ने जमकर पीटा। PC: AI

मेरठ के टीपीनगर में एक छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले मनचले को छात्रा के परिजनों ने सबक सिखाया। परिजनों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। उसके कपड़े तक फाड़ डाले। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो मेंदिख रहा है कि भीड़ एक युवक की पिटाई कर रही है और उससे पूछताछ कर रही है।

दोस्त बन जाओ नहीं तो जान से जाओगी

यह घटना तब हुई जब बीए की छात्रा कॉलेज से घर लौट रही थी। आरोपी ने उसका रास्ता रोका और दोस्ती का दबाव बनाया। छात्रा के मना करने पर आरोपी ने मारपीट और खींचतान शुरू कर दी। उसने छात्रा को जान से मारने की धमकी भी दी।

ये भी पढ़ें

मानसून ने बदला अपना मिजाज 11-12-13-14-15 सितंबर को बारिश मचाएगी इन 11 जिलों में तांडव, देखे अपने जिले का हाल
नोएडा
Up Rains

पिता ने पुलिस की शिकायत

छात्रा ने घर आकर अपने परिवार को पूरी बात बताई। इसके बाद उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, इससे पहले ही परिवार की महिलाओं ने आरोपी को पकड़ लिया। उन्होंने उसे जमकर पीटा और उसके कपड़े फाड़ दिए, जिसके बाद आरोपी वहां से भागने में कामयाब रहा।

दो दिन बाद पिटाई का वीडियो वायरल

दो दिन बाद इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में भीड़ आरोपी की पिटाई करती दिख रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 09:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / छात्रा ने सुनाई दास्तां तो खौल उठा खून, महिलाओं ने मनचले को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, कपड़े तक फाड़े

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.