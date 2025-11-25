Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

नीले ड्रम वाली मुस्कान की बच्ची का क्या होगा DNA टेस्ट? सौरभ का भाई अदालत से करेगा गुजारिश

मेरठ जेल में ‘नीले ड्रम केस’ की आरोपी मुस्कान ने उसी दिन बेटी को जन्म दिया। जिस दिन मारे गए पति सौरभ का जन्मदिन था। अब परिवार नवजात के पितृत्व पर सवाल उठा रहा है। डीएनए टेस्ट की मांग फिर तेज हो गई है।

मेरठ

image

Mahendra Tiwari

Nov 25, 2025

मुस्कान और साहिल की फोटो सोर्स पत्रिका

मुस्कान और साहिल की फोटो सोर्स पत्रिका

मेरठ जेल में बंद 'नीले ड्रम केस' की आरोपी मुस्कान रस्तोगी ने सोमवार शाम एक बच्ची को जन्म दिया। पति की हत्या और शव को ड्रम में छिपाने के आरोप में जेल में बंद मुस्कान ने उसी दिन बेटी को जन्म दिया। जिस दिन उसके पति सौरभ का जन्मदिन होता है। अब परिवार की बड़ी चिंता यह है कि नवजात का पिता आखिर कौन है।

मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी की तबीयत सोमवार दोपहर अचानक बिगड़ गई। हालत देखते हुए जेल पुलिस उसे लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची। जहां उसे गायनी वार्ड में भर्ती किया गया। शाम होते-होते मुस्कान ने तय तारीख से चार दिन पहले एक बच्ची को जन्म दिया। डॉक्टरों के मुताबिक नवजात का वजन करीब ढाई किलो है। दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं।

अब दो बेटी की मां बन गई मुस्कान

जेल अधीक्षक का कहना है कि मुस्कान की डिलीवरी डेट 28 नवंबर थी और उसकी नियमित जांच होती थी। मेडिकल कॉलेज में भी उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड और जेल की टीम तैनात रही। ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो। मुस्कान इससे पहले भी एक बेटी की मां है।

सौरभ के भाई डीएनए टेस्ट के लिए अदालत से लगाएंगे गुहार

इस बीच मृतक सौरभ का परिवार नवजात को लेकर शक जता रहा है। सौरभ के भाई बबलू ने फिर दोहराया कि वह अदालत से बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने की मांग करेंगे। उनका कहना है कि वे पहले भी यह मांग रख चुके हैं। लेकिन अब बच्ची के जन्म के बाद यह और जरूरी हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि मुस्कान के परिवार का कोई सदस्य जेल में उससे मिलने नहीं आया है। उसका प्रेमी साहिल, जो इस मामले में सह-आरोपी है। वह भी मेरठ जेल में ही बंद है। इस साल अप्रैल में मुस्कान और साहिल पर आरोप लगा था कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की और उसके शरीर के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट भरकर छिपा दिया था। इस सनसनीखेज घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। अब आठ महीने बाद जेल में ही मुस्कान ने बच्ची को जन्म दिया है।

Updated on:

25 Nov 2025 10:33 am

Published on:

25 Nov 2025 10:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / नीले ड्रम वाली मुस्कान की बच्ची का क्या होगा DNA टेस्ट? सौरभ का भाई अदालत से करेगा गुजारिश

