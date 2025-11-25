नीले ड्रम वाली मुस्कान की बच्ची का क्या होगा DNA टेस्ट? सौरभ का भाई अदालत से करेगा गुजारिश

इस बीच मृतक सौरभ का परिवार नवजात को लेकर शक जता रहा है। सौरभ के भाई बबलू ने फिर दोहराया कि वह अदालत से बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने की मांग करेंगे। उनका कहना है कि वे पहले भी यह मांग रख चुके हैं। लेकिन अब बच्ची के जन्म के बाद यह और जरूरी हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि मुस्कान के परिवार का कोई सदस्य जेल में उससे मिलने नहीं आया है। उसका प्रेमी साहिल, जो इस मामले में सह-आरोपी है। वह भी मेरठ जेल में ही बंद है। इस साल अप्रैल में मुस्कान और साहिल पर आरोप लगा था कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की और उसके शरीर के टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट भरकर छिपा दिया था। इस सनसनीखेज घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। अब आठ महीने बाद जेल में ही मुस्कान ने बच्ची को जन्म दिया है।