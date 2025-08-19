Mirzapur : विख्यात विंध्याचल मेला को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के होंगे तगड़े इंतजाम

Mirzapur News: उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के विंध्याचल में स्थित मां विन्ध्यवासिनी देवी के धाम विन्ध्याचल में शारदीय नवरात्र मेला को लेकर प्रशासन ने अभी से कमर कस तैयारी में लग गया है। आगामी 21, 22 सितम्बर 2025 की मध्य रात्रि से प्रारम्भ होकर 1 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले शारदीय नवरात्र मेला को सकुशल सम्पादित कराए जाने के दृष्टिगत जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी सम्बन्धित अधिकारियों, कार्यदायी एजेंसियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने कह कि नगर क्षेत्र व विन्ध्याचल में सड़कों की मरम्मत लोक निर्माण विभाग अभी से भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें, कि श्रद्धालुओं के आवागमन के दृष्टिगत विन्ध्याचल जाने वाले मार्गो पर कहीं गड्ढा आदि न हों। उन्होंने कहा कि अभी से कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें, ताकि समय रहते पूर्ण किया जा सकें। इसी प्रकार जल निगम विभाग नगरीय को निर्देशित करते हुए कहा कि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की दिक्कत न होने पाए इसके लिए हर घर नल से जल योजना के तहत दिए गए कनेक्शन के साथ ही ओवरहेड टैंक, हैण्डपम्प आदि का निरीक्षण करते हुए मरम्मत सुनिश्चित करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि मेला के दौरान मीरजापुर केे नगर व विन्ध्याचल क्षेत्र में कहीं भी गड्ढा की खोदाई व सड़कों पर खोदाई कार्य नही किया जाएगा जो भी कार्य करना हो 15 सितम्बर 2025 से पूर्व कराते हुए पूर्ण करा लें।
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मीरजापुर को निर्देशित करते हुए कहा कि अस्थायी पेयजल व्यवस्था हेतु मेला क्षेत्र में टैंकरो की उपलब्धता के साथ ही खराब हैण्डपम्पों, नालों की मरम्मत एवं टोटियों को बढ़ाए जाने की व्यवस्था, विन्ध्याचल में नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत प्रकाश बिन्दुओं का परीक्षण एवं मरम्मत कार्य, स्वामित्वाधीन सड़को, गलियों, नालियों की मरम्मत कार्य, नाली व नालों का सफाई कार्य, प्राइवेट वाहन स्टैण्डो के स्वामियों से वार्ता कर रेट लिस्ट निर्धारित करना व वाहन स्टैण्डो को समय से संचालित कराया जाना, पूरे मेला क्षेत्र, घाटों पर अस्थायी मजबूज बैरीकेटिंग व्यवस्था, गंगा के किनारे महिलाओं के वस्त्र बदलने टेंट, इनक्लोजर की व्यवस्था, पूरे मेला क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र, खोया पाया केन्द्र, घाटों के ऊपर अस्थायी शौचालय का निर्माण सहित अन्य सभी कार्यो को समय रहते पूर्ण कराना सुनिश्चित कराएं।
नगर मजिस्ट्रेट, सचिव विन्ध्य विकास परिषद के द्वारा तीनों मन्दिर परिसर में पाइप लगाकर पार्टीशन कराया जाना, अस्थायी विद्युत सजावट एवं ओझला पुल सजावट, तीनों मन्दिरो पर जनरेटर व्यवस्था, तीनों मन्दिर परिसर के रंगाई, पुताई सहित अन्य व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने स्टेशन अधीक्षक रेलवे स्टेशन विन्ध्याचल को निर्देशित करते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन एवं परिसर की पर्याप्त साफ सफाई व प्रकाश व्यवस्था, शिवपुर रेलवे क्रासिंग पर टेक्नीशियन की तैनाती, रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर रैन बसेरा, पंडाल में रात्रि में रूकने हेतु सफाई व्यवस्था, महत्वपूर्ण स्थलों पर समय सारणी, डिस्प्ले बोर्ड, पूछताछ केन्द्र एवं पब्लिक एड्रेस की समुचित व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्साधिकारी को पूरे मेला क्षेत्र में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक दवाओं के शिविर व चिकित्सकों की उपलब्धता, पर्याप्त एम्बुलेंस, संक्रामक रोगो के रोकथाम हेतु आवश्यक दवाओं का छिड़काव, फागिंग आदि की व्यवस्था समय से सुनिश्चित करा ली जाए। इसी प्रकार सचिव मण्डी समिति, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाट माप अधिकारी, प्रबंधन सुलभ इण्टर नेशनल, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज, प्रभागीय वनाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, थानाध्यक्ष विन्ध्याचल सहित अन्य विभागो को दिए गए सूची के अनुसार अपने-अपने कार्यो को समस से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा खाद्य पदार्थो की चेकिंग भी प्रारम्भ करते हुए रेस्टोरेंट, अन्य खाद्य दुकानों की नमूने भी लिए जाएं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओ को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल ओम प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजय कुमार सिंह, भू-राजस्व देवेन्द्र प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चन्द्र, मड़िहान अविनाश कुमार, लालगंज महेन्द्र सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विनीत उपाध्याय, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ सीएल वर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर विवेक जावला, जिला पूर्ति अधिकारी संजय बरनवाल, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मीरजापुर गोवा लाल सहित अन्य अधिकारी व विन्ध्य पण्डा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी, मंत्री भानु पाठक व गुन्जन मिश्रा उपस्थित रहें।