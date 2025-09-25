Mirzapur : गांव के पार्क में लगी अंबेडकर प्रतिमा हुईं क्षतिग्रस्त, पुलिस ने कहा प्रतिमा खिसक गई

Mirzapur News : उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में एक बार फिर अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस की मानें तो मामला 10/12 दिन पुराना है और बच्चों के खेलते समय रेलिंग पर झटका लगने से प्रतिमा अपने स्थान से खिसक गई है। पूरा मामला जिले के राजगढ़ विकास खंड क्षेत्र के धनसिरियां गांव का बताया जा रहा है।

दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने ग्राम सभा धनसिरिया में सरदार पटेल स्टेडियम में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ दिए जाने पर आक्रोश जताया है।

राजगढ़ थाना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र मड़िहान के धनसिरिया गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अराजक तत्वों ने तोड़ दी है, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को मौके पर जाने के लिए निर्देशित किया है।