मिर्जापुर

Mirzapur : गांव के पार्क में लगी अंबेडकर प्रतिमा हुईं क्षतिग्रस्त, पुलिस ने कहा प्रतिमा खिसक गई

लोगों ने ग्राम सभा धनसिरिया में सरदार पटेल स्टेडियम में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ दिए जाने पर आक्रोश जताया है। राजगढ़ थाना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र मड़िहान के धनसिरिया गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अराजक तत्वों ने तोड़ दी है, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को मौके पर जाने के लिए निर्देशित किया है।

मिर्जापुर

Abhishek Singh

Sep 25, 2025

Mirzapur News : उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में एक बार फिर अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस की मानें तो मामला 10/12 दिन पुराना है और बच्चों के खेलते समय रेलिंग पर झटका लगने से प्रतिमा अपने स्थान से खिसक गई है। पूरा मामला जिले के राजगढ़ विकास खंड क्षेत्र के धनसिरियां गांव का बताया जा रहा है।
दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने ग्राम सभा धनसिरिया में सरदार पटेल स्टेडियम में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ दिए जाने पर आक्रोश जताया है।
राजगढ़ थाना अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र मड़िहान के धनसिरिया गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अराजक तत्वों ने तोड़ दी है, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को मौके पर जाने के लिए निर्देशित किया है।

मामले में पुलिस का आया बयान

वहीं इस संबंध में क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन ने बताया है कि 25 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि ग्रामसभा धनसीरिया थाना राजगढ़ में किसी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। जिसकी जांच करायी गयी तो यह पाया गया कि आज से लगभग 10-12 दिन पूर्व वहां बच्चे खेल रहे थे, जिससे रेलिंग टेढ़ी हो गयी थी तथा अंबेडकर प्रतिमा भी खिसक गयी थी। प्रतिमा को मौजूदा ग्राम प्रधान द्वारा ससम्मान पंचायत भवन में रखा दिया गया था। प्रतिमा क्षतिग्रस्त किये जाने जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। प्रतिमा को उसी स्थान पर सुव्यवस्थित कराया जा रहा है।


दूसरी ओर अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चा के साथ ही आक्रोश देखा जा रहा है।

Published on:

25 Sept 2025 05:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / Mirzapur : गांव के पार्क में लगी अंबेडकर प्रतिमा हुईं क्षतिग्रस्त, पुलिस ने कहा प्रतिमा खिसक गई

