Mirzapur: कार-बोलेरो ट्रक से टकराते हुए पलटी कार चालक की हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस तो कार में भारी मात्रा में कफ सीरप देख रह गई दंग

पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलटे ट्रक को क्रेन से सीधा करवाया। वहीं क्षतिग्रस्त कार व बोलेरो को थाना परिसर में खड़ा करा दिया गया है। वाराणसी निवासी ट्रक चालक सौरभ कुमार ने बताया कि गोरखपुर से सीरेंज लादकर केरल जा रहा था कि रात एक बजे के करीब बरम बाबा मंदिर के आगे भलुहई घाट के सामने रांग साइड से मध्य-प्रदेश की ओर से तेज रफ्तार आ रही कार व उसका पीछा करते हुए आ रही बोलेरो सामने से ट्रक से टकराते हुए डिवाइडर में टक्कर मारते हुए पलट गई। ट्रक चालक ने बताया कि दोनों वाहनों को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर ट्रक भी पलट गया।