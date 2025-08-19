Mirzapur: कार-बोलेरो ट्रक से टकराते हुए पलटी कार चालक की हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस तो कार में भारी मात्रा में कफ सीरप देख रह गई दंग

Mirzapur News: यूपी के सरहदी इलाके से लगाएं एमपी में प्रतिबंध के बावजूद प्रतिबंध कफ सीरप की धड़ल्ले से हो रही आपूर्ति नशाखोरी को बढ़ावा देने के साथ ही साथ दुर्घटनाओं का भी कारण बन रहें हैं।
मिर्ज़ापुर जिले के ड्रमंडगंज घाटी में हुए सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त कार में भारी मात्रा में कफ सीरप बरामद होने के बाद पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जानकारी के मुताबिक ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के मिर्ज़ापुर-रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ड्रमंडगंज घाटी के ऊपर बरम बाबा मंदिर के आगे भलुहई घाट के सामने सोमवार की देर रात एक बजे के करीब गलत लेन से तेज रफ्तार में आ रही कार व बोलेरो ट्रक से टकराते हुए पलट गई।
सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पांडेय एसआइ अखिलेश यादव, सुभाष यादव ने गंभीर रूप से घायल कार चालक 22 वर्षीय राहुल साहू निवासी निवासी देवली जिला सीधी (मध्यप्रदेश) को उपचार के लिए एंबुलेंस से सीएचसी लालगंज भिजवाया। जहां से हालत गंभीर देखते हुए उसे सीएचसी से मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। मंडलीय चिकित्सालय पहुंचते ही कार चालक को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। उधर कार में भारी मात्रा में कफ सीरप बरामद हुआ है। हादसे में ट्रक सहित कार, बोलेरो क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलटे ट्रक को क्रेन से सीधा करवाया। वहीं क्षतिग्रस्त कार व बोलेरो को थाना परिसर में खड़ा करा दिया गया है। वाराणसी निवासी ट्रक चालक सौरभ कुमार ने बताया कि गोरखपुर से सीरेंज लादकर केरल जा रहा था कि रात एक बजे के करीब बरम बाबा मंदिर के आगे भलुहई घाट के सामने रांग साइड से मध्य-प्रदेश की ओर से तेज रफ्तार आ रही कार व उसका पीछा करते हुए आ रही बोलेरो सामने से ट्रक से टकराते हुए डिवाइडर में टक्कर मारते हुए पलट गई। ट्रक चालक ने बताया कि दोनों वाहनों को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर ट्रक भी पलट गया।
संयोग ठीक था कि हादसे में बाल बाल बच गया। ट्रक चालक ने बताया कि कार में भारी मात्रा में कफ सीरप लदा था बोलेरो में सादी वर्दी में मध्य-प्रदेश पुलिस कार का पीछा कर रही थी। कार चालक को छोड़कर कार व बोलेरो में सवार सभी लोग मौके से भाग निकले। इस संबंध में थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पांडेय ने बताया कि बरम बाबा मंदिर के आगे लहुरियादह गांव के पास गलत लेन से आ रही कार व बोलेरो ट्रक से टकराते हुए पलट गई।
हादसे में गंभीर रूप से घायल कार चालक को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। कार में बड़ी मात्रा में कफ सीरप बरामद हुआ है। घटना की जांच की जा रही है।