Mirzapur Police: पुणे से LCD TV लादकर ले जा रहे थे गुवहाटी बीच रास्ते में हो गया खेला, पुलिस ने किया खुलासा तो ‘वादी ही निकला अपराधी’, जाने लूट की पूरी कहानी

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अंकित गौतम (वादी) द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उक्त कन्टेनर में पुणे से LCD TV लादकर गुवहाटी ले जा रहा था, कि रास्ते में मीरजापुर के लालगंज में अपने गांव में ले जाकर वाहन को खड़ा कर दिया था। पैसों की तंगी के कारण अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कुल 40 अदद टीवी कन्टेनर से चोरी कर लिया था तथा उसे बेचकर अच्छा पैसा कमाने की फिराक में था। चोरी किये गये टीवी को बेचने का काफी प्रयास किया गया परन्तु कही नहीं बिकने के कारण वह लोग मैजिक पिकअप में लादक कर सभी टीवी को मध्य प्रदेश ले जा रहे थे, कि तभी उन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। अंकित ने बताया कि चोरी के सम्बन्ध में मुझ पर किसी को शक ना हो इसके लिये उसने ही थाना पर प्रार्थना पत्र दिया था।