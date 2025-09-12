Mirzapur Police: पुणे से LCD TV लादकर ले जा रहे थे गुवहाटी बीच रास्ते में हो गया खेला, पुलिस ने किया खुलासा तो ‘वादी ही निकला अपराधी’, जाने लूट की पूरी कहानी

Mirzapur News: उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें वादी ही अपराधी निकला है। दरअसल, जिले के लालगंज कोतवाली में 9 सितंबर 2025 को वादी अंकित गौतम पुत्र भागीरथी निवासी नदौली करौदी थाना लालगंज द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध लालगंज क्षेत्रांतर्गत जाह्नवी पेट्रोल पम्प के पास खड़ी कन्टेनर से 40 अदद LCD TV चोरी हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी थी।
प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की कार्यवाही शुरू कर दी थी। दूसरी ओर इस घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा घटना के अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में थानाध्यक्ष लालगंज को निर्देश दिये थे कि इसी बीच गुरूवार, 11 नवंबर 2025 को थाना लालगंज की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत चेरूईराम मोड़ के पास से बाइक सवार 2 व्यक्तियों व पिकअप सवार 3 व्यक्तियों क्रमशः अंकित गौतम पुत्र भागीरथी, रोहित कुमार पुत्र श्यामनारायण, सोमदत्त उर्फ छोटू पुत्र बुद्धिराम निवासीगण नदौली करौदी, लोरिक उर्फ रामसकल पुत्र स्वर्गीय चतुरी निवासी निवावल व रमाशंकर पुत्र हीरामणी निवासी ग्राम भटवारी थाना लालगंज को गिरफ्तार किया गया।
मौके से पिकअप वाहन संख्या यूपी 63 एटी 9947 में लदी हुई चोरी की 40 LCD TV तथा घटना में प्रयुक्त बाइट वाहन संख्या यूपी 63 बीएफ 6296 बरामद किया गया। जिन्हें आवश्यक कार्यवाही के पश्चात जेल भेज वाहन को सीज किया गया है।
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अंकित गौतम (वादी) द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उक्त कन्टेनर में पुणे से LCD TV लादकर गुवहाटी ले जा रहा था, कि रास्ते में मीरजापुर के लालगंज में अपने गांव में ले जाकर वाहन को खड़ा कर दिया था। पैसों की तंगी के कारण अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कुल 40 अदद टीवी कन्टेनर से चोरी कर लिया था तथा उसे बेचकर अच्छा पैसा कमाने की फिराक में था। चोरी किये गये टीवी को बेचने का काफी प्रयास किया गया परन्तु कही नहीं बिकने के कारण वह लोग मैजिक पिकअप में लादक कर सभी टीवी को मध्य प्रदेश ले जा रहे थे, कि तभी उन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। अंकित ने बताया कि चोरी के सम्बन्ध में मुझ पर किसी को शक ना हो इसके लिये उसने ही थाना पर प्रार्थना पत्र दिया था।