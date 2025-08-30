Mirzapur : लूट-चोरी के आरोपी को पुलिस ने किया लंगड़ा, कम उम्र में बना शातिर अपराधी जाने पूरी कहानी

Mirzapur News: कम उम्र में अपराधी बनने का शौक घातक साबित हो रहा है। पिछले दिनों यूपी की मिर्ज़ापुर पुलिस ने वाराणसी-शक्तिनगर हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा करते गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया था जो कम उम्र में माफिया बनने के शौक में अपराध को अंजाम देने लगा था, बल्कि कम उम्र के युवाओं को लेकर गैंग बना रहा था कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मिर्ज़ापुर पुलिस ने ठीक इसी तरह एक अन्य मामले का खुलासा करते हुए एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है जो कम उम्र में ही अपराध के दल-दल में उतर कर वारदात दर वारदात को अंजाम देते हुए आया था। जिसके खिलाफ पूर्वांचल के कई जिलों में मामले दर्ज हैं।
दरअसल, मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के लहंगपुर में विगत दिनों में सर्राफा की दुकान में चोरी सहित कई चोरी की घटनाओं में वांछित अंतरप्रांतीय बदमाश से शुक्रवार को पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश के पास से एक तमंचा मय कारतूस व बाइक बरामद हुई है। बदमाश को घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह मुठभेड़ चितांग मोड़ के पास जंगल में पुलिस के साथ हुई। मुठभेड़ उस समय हुई जब चितांग तिराहा के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध पल्सर बाइक सवार को रोकने की कोशिश की तो वह तमंचा से फायर कर चितांग मोड़ से जंगल की तरफ सड़क पर भागने लगा था। जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर घेराबंदी की और जंगल में जवाबी कार्रवाई में गोली चली जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई और घायलावस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस के साथ नई पल्सर बाइक बरामद किया गया।
अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल ओम प्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत माह लहंगपुर में एक सर्राफा की दुकान में चोरी और कई घरों में ताला तोड़ कर चोरी किया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। इसी बीच बदमाश को मीरजापुर से लालगंज तरफ आने की सूचना मिलने पर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी थी तभी बाइक से आते दो बदमाश दिखाई पड़े। रोकने पर वह पुलिस पर फायर करने लगे। अपना बचाव करते हुए थे पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें एक बदमाशों के पैर में गोली लग गई। जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने मौके पर जाकर बदमाश से पूछताछ की। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुठभेड़ में थाना लालगंज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में राजू उर्फ राजकुमार पटेल उम्र तकरीबन 25 वर्ष निवासी पांडेयपुर, वाराणसी के एक पैर में गोली लगी।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया की घायल बदमाश राजू पर मीरजापुर, चंदौली , वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बाराबंकी जनपदों के विभिन्न थानों के अलावा बिहार सहित 29 मामलों में वांछित है। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह सीओ लालगंज अशोक कुमार सिंह थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह चौकी प्रभारी विजय कुमार राय आज मौजूद थे।
मिर्ज़ापुर से संतोष देव गिरि कि रिपोर्ट