Mirzapur : लूट-चोरी के आरोपी को पुलिस ने किया लंगड़ा, कम उम्र में बना शातिर अपराधी जाने पूरी कहानी

दरअसल, मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के लहंगपुर में विगत दिनों में सर्राफा की दुकान में चोरी सहित कई चोरी की घटनाओं में वांछित अंतरप्रांतीय बदमाश से शुक्रवार को पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाश के पास से एक तमंचा मय कारतूस व बाइक बरामद हुई है। बदमाश को घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह मुठभेड़ चितांग मोड़ के पास जंगल में पुलिस के साथ हुई। मुठभेड़ उस समय हुई जब चितांग तिराहा के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध पल्सर बाइक सवार को रोकने की कोशिश की तो वह तमंचा से फायर कर चितांग मोड़ से जंगल की तरफ सड़क पर भागने लगा था। जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर घेराबंदी की और जंगल में जवाबी कार्रवाई में गोली चली जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई और घायलावस्था में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस के साथ नई पल्सर बाइक बरामद किया गया।