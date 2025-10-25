Patrika LogoSwitch to English

मिर्जापुर

मिर्जापुर में दर्दनाक घटना: मां ने दो मासूम बेटों की जान ली, फिर खुद फांसी लगाई

मिर्जापुर के एक गांव में शनिवार शाम जो हुआ। उसने हर किसी को सन्न कर दिया। एक मां ने ऐसा कदम क्यों उठाया। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरवाजा टूटा तो भीतर जो दृश्य था। उसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। बेड पर दो मासूमों की लाशें और पास ही फंदे से झूलती मां… आखिर क्या था उस महिला के मन में ऐसा दर्द जिसने उसे यह सब करने पर मजबूर कर दिया?

Google source verification

मिर्जापुर

image

Mahendra Tiwari

Oct 25, 2025

Mirzapur

सीओ सदर मिर्जापुर फोटो सोर्स पुलिस ट्यूटर अकाउंट बाइट के स्क्रीनशॉट से

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। कछवां थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में शनिवार शाम एक महिला ने पहले अपने दो छोटे बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। फिर खुद फांसी के फंदे से झूल गई। उस समय घर में महिला अकेली थी। क्योंकि उसकी सास खेत पर गई हुई थी।

बताया जा रहा है कि जब सास लौटकर आई तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो उसने पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बेड पर दोनों बच्चों के शव पड़े थे। और मां का शव फंदे से लटक रही थी। बच्चों के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था।

पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी

सूचना मिलते ही पति और पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल घटना के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं पूरे गांव में मातम का माहौल है।

सीओ सदर ने बताया कि कछवां थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेने की दुखद सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल कछवां थाना पुलिस और मैं भी मौके पर पहुंच गया था। मृतका की उम्र 35 वर्ष है। यह मानसिक रूप से परेशान रहती थी। परिजन इसका इलाज तथा झाड़फूंक भी कर रहे थे। नियमानुसार पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा जा रहा है। हमारी फील्ड यूनिट ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया है। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। भविष्य में इससे रिलेटेड जो भी तथ्य सामने आएंगे। उसे हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / मिर्जापुर में दर्दनाक घटना: मां ने दो मासूम बेटों की जान ली, फिर खुद फांसी लगाई

मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश

