मिर्जापुर में दर्दनाक घटना: मां ने दो मासूम बेटों की जान ली, फिर खुद फांसी लगाई

सीओ सदर ने बताया कि कछवां थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेने की दुखद सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल कछवां थाना पुलिस और मैं भी मौके पर पहुंच गया था। मृतका की उम्र 35 वर्ष है। यह मानसिक रूप से परेशान रहती थी। परिजन इसका इलाज तथा झाड़फूंक भी कर रहे थे। नियमानुसार पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा जा रहा है। हमारी फील्ड यूनिट ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया है। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। भविष्य में इससे रिलेटेड जो भी तथ्य सामने आएंगे। उसे हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।