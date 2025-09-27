Mirzapur Accident : डीजल टैंकर की टक्कर में मासूम समेत दो की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

Mirzapur News: उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में मिर्ज़ापुर-सोनभद्र मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक मासूम सहित महिला की मौत हो गई है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया था।
बता दें कि ईलाज के लिए मंडलीय अस्पताल आ रहे एक ही परिवार के दो लोगों की मौत और एक व्यक्ति के घायल घायल होने की खबर है।
एक बाईक पर ईलाज के लिए अस्पताल जा रहे पति पत्नी और बेटी को डीज़ल भरे टैंकर ने सामने से टक्कर मार दी। परिणामस्वरूप टैंकर की टक्कर से मासूम बच्ची और महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जबकि बाइक चला रहा पिता घायल होना बताया गया है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
वहीं पीड़ित परिवार का आरोप रहा है कि पुलिस ने अभद्रता की, कटरा थाना प्रभारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। उधर दुर्घटना की सूचना पर मौके पर एसपी सिटी नितेश सिंह पहुंच लोगों को समझाने बुझाने में लगे हुए थे। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कार्यवाही का आश्वासन देकर लोगों को किसी तरह से शांत कराया है। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक 27 सितंबर 2025 को थाना कोतवाली कटरा अन्तर्गत पुलिस चौकी बरौधा कचार के पास पेट्रोल से भरे टैंकर द्वारा बाइक सवार को सामने से धक्का मार दिया गया। हादसे में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुती बसईता गांव निवासी नीरा देवी 35 वर्ष पत्नी विनोद, परी 2 वर्ष पुत्री विनोद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बाइक चला रहे विनोद घायल हो गए। सभी बाइक पर सवार होकर मंडलीय अस्पताल उपचार के लिए आ रहे थे कि तभी सड़क हादसे के शिकार हो गए। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नगर मय थाना फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर परिवारीजनों को समझाया बुझाया गया तथा मृतका तथा उसके बच्चे के शव को पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी भिजवाया गया। परिवारीजन से तहरीर प्राप्त कर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
हादसे के बाद सड़क जाम, पुलिस ने किया रुट डायवर्जन
डीज़ल भरें टैंकर की टक्कर से हुए हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। मामलाबिगड़ता देख पुलिस ने रुट डायवर्जन कर वाहनों का आवागमन सुनिश्चित कराया है। सड़क जाम के चलते सोनभद्र-मिर्जापुर मार्ग पर यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रहा है।
हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत टैंकर को रोका और चालक को पकड़ लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार के सदस्यों ने शव को देखते ही विलाप शुरू कर दिया। आक्रोश में आकर उन्होंने सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिससे मुहकुंचवा से कटरा मार्ग पर लंबा जाम लग गया। जाम के कारण दर्जनों वाहन फंस गए, जिसमें एम्बुलेंस और अन्य जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हुईं। मृतक महिला के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि टैंकर चालक नशे में धुत था और ओवरलोडेड वाहन चला रहा था। उन्होंने मांग की कि चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। चक्का जाम के दौरान सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे और नारेबाजी करने लगे। पुलिस बल को भारी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर पहुंचे कटरा एवं देहात कोतवाली प्रभारी ने आश्वासन दिया कि दोषी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। लगभग दो घंटे के हंगामे के बाद जाम खुला। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली है और रास्ते को डायवर्जन कर दिया गया, जिससे यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया गया। कटरा कोतवाली क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देश जारी किए गए। मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन ने परिवार को 5 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है।