Mirzapur Accident : डीजल टैंकर की टक्कर में मासूम समेत दो की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत टैंकर को रोका और चालक को पकड़ लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिवार के सदस्यों ने शव को देखते ही विलाप शुरू कर दिया। आक्रोश में आकर उन्होंने सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिससे मुहकुंचवा से कटरा मार्ग पर लंबा जाम लग गया। जाम के कारण दर्जनों वाहन फंस गए, जिसमें एम्बुलेंस और अन्य जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हुईं। मृतक महिला के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि टैंकर चालक नशे में धुत था और ओवरलोडेड वाहन चला रहा था। उन्होंने मांग की कि चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। चक्का जाम के दौरान सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे और नारेबाजी करने लगे। पुलिस बल को भारी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर पहुंचे कटरा एवं देहात कोतवाली प्रभारी ने आश्वासन दिया कि दोषी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। लगभग दो घंटे के हंगामे के बाद जाम खुला। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली है और रास्ते को डायवर्जन कर दिया गया, जिससे यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया गया। कटरा कोतवाली क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देश जारी किए गए। मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन ने परिवार को 5 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है।