‘आपके द्वार’ महिला जन सुनवाई: विजया रहाटकर के सामने सीधे सुनी जाएंगी महिलाओं की आवाज

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए यशोदा एआई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर की महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान दिया जाता है। यशोदा एआई कार्यक्रम के अंतर्गत मिर्जापुर में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सत्र का भी आयोजन किया जाएगा। आयोग द्वारा मिर्जापुर में 'शी इज ए चेंजमेकर' कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी कराए जाएंगे।