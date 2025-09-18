‘आपके द्वार’ महिला जन सुनवाई: विजया रहाटकर के सामने सीधे सुनी जाएंगी महिलाओं की आवाज

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) प्रत्येक महिला के सशक्तिकरण एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके विषयों को जमीनी स्तर पर संबोधित करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए आयोग 'राष्ट्रीय महिला आयोग, आपके द्वार' महिला जन सुनवाई का आयोजन कर रहा है। इस जन सुनवाई का उद्देश्य महिलाओं से संबंधित लंबित मामलों का समाधान करना तथा यथासंभव सभी समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान करना है।
यह महिला जन सुनवाई 18 सितंबर को सुबह 10 बजे से मिर्जापुर में स्थित पुलिस लाइन सभागार कक्ष में आयोजित की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर उपस्थित रहेंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित इस जन सुनवाई में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारिगण भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जिससे महिलाओं से संबंधित मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर गुरुवार को मिर्जापुर के प्रवास पर रहेंगी। एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विजया रहाटकर जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगी। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं के लिए पोषण आहार पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।
राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त करने के लिए यशोदा एआई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर की महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान दिया जाता है। यशोदा एआई कार्यक्रम के अंतर्गत मिर्जापुर में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सत्र का भी आयोजन किया जाएगा। आयोग द्वारा मिर्जापुर में 'शी इज ए चेंजमेकर' कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी कराए जाएंगे।
राष्ट्रीय महिला आयोग मिर्जापुर और आसपास के सभी शहरों की महिलाओं से यह आग्रह करता है कि यदि वे किसी भी प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं तो इस जन सुनवाई में भाग लेकर अपनी समस्या आयोग तक पहुचाएं। प्रत्येक महिला को त्वरित न्याय मिले इसी उद्देश्य के साथ आयोग आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान को खोजने के लिए प्रयासरत रहेगा। सुनवाई में हिस्सा लेने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 7011972862 पर संपर्क किया जा सकता है।