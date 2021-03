Corona Vaccination: अब तक देश में वैक्सीन की 1.48 करोड़ खुराक दी गई, 21 करोड़ का परीक्षण

नई दिल्‍ली। देश में कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर प्रेस वार्ता कर स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में सक्रिय मामलों की संख्या अब सिर्फ 1,68,000 तक रह गई है। अभी तक हम 21 करोड़ से अधिक परीक्षण करा चुके हैं।

वहीं सक्रिय मामले पॉजिटिविटी रेट 5.11 फीसदी हैं। इसके साथ मृत्यु दर 1.41 फीसद है। केरल और महाराष्ट्र मे सक्रिय 75 फीसद मामले हैं। हालांकि देश के कुछ राज्यों में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है।

Assam Election: प्रियंका गांधी का ऐलान, कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य में लागू नहीं होगा CAA

More than 1.48 crores doses of the COVID-19 vaccine have been administered till 1 pm today. Out of this, 2.08 lakh doses have been given to people who are 45 years to 59 years of age with comorbidities & people with above 60 years of age: Health Secretary Rajesh Bhushan pic.twitter.com/ttmSq1gZe8