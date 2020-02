दिल्ली में ठंड के साथ कोहरे का असर बरकरार, 12 ट्रेनें लेट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में रविवार की सुबह को कोहरा छाने के साथ ही ठंड का असर बरकरार रहा। क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि मौसम के तापमान का औसतन है।

वहीं वायु गुणवत्ता ( Air Quality Index ) 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) ने कहा कि दिन के दौरान आसमान साफ रहेगा, वहीं औसतन 15 से 20 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा।

Delhi: Dense fog engulfs the national capital; low visibility in area around Delhi airport due to fog. pic.twitter.com/24MswLnkbQ

मौसम विभाग कार्यालय ने कहा कि क्षेत्र में रविवार को सुबह के दौरान मध्यम से हल्का कोहरा छाया रहा। दिन के दौरान औसतन 15 से 20 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा के चलने के कारण आसमान प्रमुखत: साफ रहेगा।

सुबह 8.30 बजे दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई, जबकि आद्रता 100 प्रतिशत दर्ज की गई, जो कि औसत से 19 अंक अधिक है।

Delhi: Air Quality Index (AQI) at 311 in 'very poor' category in Rohini, at 261 in 'poor' category in Anand Vihar and at 207 in 'poor' category in RK Puram according to Delhi Pollution Control Committee (DPCC) data. pic.twitter.com/WKxGo3bX9o